Pljuskovi posle podne očekuje OVE delove Srbije: Poznato da li prete i grmljavinske oluje

Osvanulo je vedro i vrlo ugodno, pa i sveže jutro. Minimalna jutarnja temperatura kretala se od 8 na jugu do 15 stepeni na severu Srbije, u Beogradu je bilo 14 stepeni, dok se na Kopaoniku spustila na 5°C. Najtoplije je bilo u Negotinu sa 17°C.

U Srbiji će danas biti vrlo ugodno vreme i sa temperaturama i dalje ispod proseka za ovo doba godine. Očekuje se pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

Sredinom dana i posle podne očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom u delovima Vojvodine, na severoistoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima na istoku Srbije.

Dobra vest je da ne prete oluje sa grmljavinom kao prethodnih dana i ove padavine biće kratkotrajnog, prolaznog i lokalnog karaktera.

Maksimalna temperatura biće od 23 do 27 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni. Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 28 do 32°C.

Već za vikend toplije, naročito drugog dana vikenda, kada će temperature biti iznad 30 stepeni.

pročitajte još Tragedija potresla sportski svet: Kamion ubio bivšeg šampiona

Autor: Marija Radić