OEBS OSUDIO PRETNJE BOMBAMA: Oštro osuđujemo nedavne pretnje bombama školama, bolnicama, javnim prostorima i medijima

Kurir je već bio meta takvog napada u četvrtak 9. juna, kada je posle dojave o postavljenoj bombi, evakuisana, a zatim od kontradiverzione jedinice i pregledana zgrada "Adrija Medija grupe" u Vlajkovićevoj ulici u kojoj se pored naše redakcije nalaze i redakcije portala, "Espreso", "Mondo" i brojna magazinska izdanja naše kuće, kao i redakcija "Kosovo onlajn".

To nije bio prvi put da je naša zgrada evakuisana i pregledana, jer je prethodno 29. maja slična pretnja mejlom stigla i redakciji portala "Kosovo-online", smeštenoj takođe u zgradi "Adrija Medija grupe".

Kurir je odmah od ambasada najvećih svetskih zemalja, Delegacije UN u Srbiji, OEBS i UN tražio da osude te slučajeve.

Sada se oglasila i svetska bezbednosna organizacija:

"OSCE Srbija oštro osuđuje nedavne pretnje bombama školama, bolnicama, javnim ustanovama, svim javnim prostorima i odnedavno medijima. Pretnje bombama medijima otežavaju rad novinara. Pozdravljamo brzu reakciju nadležnih organa u istrazi ovakvih slučajeva", kaže se u saopštenju na Tviteru.

.@OSCE_Serbia strongly condemns recent bomb threats to schools, hospitals, public inst.& public spaces in gen. & more recently to media outlets. Bomb threats against media hamper work of journalists. We welcome swift reaction of competent authorities in investigating such cases