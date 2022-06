VULIN ZA PINK: 80 krivičnih dela proizilazi iz trgovine narkoticima, obavezno je kontinuirano podmlađivanje policijskog sastava

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da 80 odsto svih krivičnih dela proizlazi iz trgovine narkoticima i naglasio da je zbog prirode policijskog posla neophodno na vreme planirati popunjavanje.

- 80 odsto svih krivičnih dela proizilazi iz trgovine narkoticima, od same trgovine, preko pranja novca, pa do toga da narkoman u krizi obije apoteku ili nekome otme zlatan lančić, pa do ubistava među narko dilerima - objasnio je Vulin gostujući u Novom jutru na TV Pink.

Prema njegovim rečima, u pitanju su nezamislive sume novca i ljudi su tu spremni da urade bilo šta.

- Kao i u svim policijama sveta, borba protiv trgovine narkoticima je najvažnija - istakao je Vulin i ukazao da u okruženju ima zemalja u kojima su nastala dva najveća klana - kavački i škaljarski, a to niko nije primetio iako imaju stanovnika kao Novi Beograd birača.

Kako je dodao, to bez politike i bezbednosnih struktura nije moguće.

Govoreći o Danu policije, Vulin je istakao da nema ništa bez kontinuiranog podmlađivanja i popunjavanja policijskog sastava.

- Policijski posao je jako težak. Policajci i vatrogasci obavljaju jako stresan posao i nije slučajno što imaju beneficirani radni staž i što ranije odlaze u penziju. Taj prirodni odliv se mora nadoknaditi. Mora se na vreme planirati popunjavanje - rekao je ministar unutrašnjih poslova.

Kada je reč o lažnim dojavama o bombama, Vulin je naveo da svi znaju da su one 99 odsto lažne:

Kontradiverzionu timovi se "ne gase". Siguirni ste da je 99 odsto dojava lažna, ali ne možemo to tek tako da prihvatimo, moramo da proverimo.

Vulin je rekao da one dojave koje su upućene iz Srbije, policija veoma uspešno pronalazi.

- Kada je reč o kaznama, za izazivanje panike kazna je od tri meseca do tri godine, ako je učinjeno putem medija od pet meseci do pet godina, a ako je kvalifikovano kao terorizam može biti izrečena kazna i do 12 godina, ali kada ste čuli da je neko za takav postupak kažnjen na duži vremenski period? Ovo je nešto što izaziva ozbiljne posledice. Kada u osnovnoj školi prekinete nastavu, roditelj mora izađe sa posla, da nađe ko će da čuva dete, tu je i strah - naveo je ministar policije.