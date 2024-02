VULIN ZA PINK: Berlinski proces propao jer nisam hteo da stojim ispod šiptarske krpe

Doskorašnji direktor BIA i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin istakao je da je sramota to što je na karate takmičenju u Podgorici srpska zastava stajala ispod šiptarske krpe i podestio da on kao ministar unutrašnjih poslova nije želeo da učestvuje na Berlinskom procesu upravo zbog takozvane šiptarske zastave i da ni po koju cenu nije dao da se pokazi Srbija i njen ustav.

- Kad sam bio ministar unutrašnjih poslova imali smo Berlinski proces, imali smo i jedan sastanak svih ministara unutrašnjih poslova Balkana, tema oko bezbednosti. Meni javlja oficir za vezu da je šiptarska zastava, ta krpa, planirano da stoji na ulazu u salu, u samoj sali i i na takozvanoj "porodičnoj slici", gde se svi slikaju kao srećna velika porodica, a baš smo srećna, velika i divna porodica, a iza nas šiptarska zastava. Ja kažem - recite domaćinima da to skinu. Nemački domaćini kažu da to ne dolazi u obzir, da je za njih Kosovo država i da ja to moram da prihvatim. Ja im kažem da ne moram da prihvatim i da neću da dodjem, a oni meni odgovaraju da će naći načina da ja dođem. Rekao sam im da neće naći načina i da se ja ispod te krpe neću slikati. I nisu našli način, nudili su mi da se nađem jedan na jedan sa njihovim ministrom unutrašnjih poslova, sve će mi biti oprošteno, biću dobar momak, demokrata, samo da se slikam ispod te krpe. Nisam se slikao ispod te krpe i nisam otišao na sastanak u Berlin i Berlinski proces je, što se tiče Ministrastva unutrašnjih poslova tiče, tada propao, jer ne možete da pričate o bezbednosti na Balkanu, a da ne pozovete Srbiju - rekao je Vulin ističući da mu je dostojanstvo Srbije iznad svega i da je uvek spreman da zaštiti Srbiju bez obzira na ličnu cenu koju plaća.

Doskorašnji direktor BIA i lider Pokreta socijalista istakao je da ga je bilo sramota zbog toga što je srpska zastava stajala ispod šiptarske krpe na karate takmičenju u Podgorici i da tako nešto više ne sme nikada i nigde da se ponovi.

- Jako mi je bilo neprijatno kad sam video tu krpu iznad zastave moje zemlje u Podgorici na karate takmićenju. Kažu to je sport. U redu, ajde da vidimo zašto se ne slikaju ispod ruske zastave pa neka se bave sportom, nego su zabranili rusku zastavu svuda. To nije sport, to je u redu? A srpska zastava može ispod te krpe? Sramota me je što je bila ispod te krpe - poručio je Vulin.