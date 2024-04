Bivši ministar unutrašnjih poslova i šef BIA Aleksandar Vulin je ponovio da se bliskom okruženju predsednika Srbije Aleksandra Vučić nalaze ljudi koji rade za CIA i određene interese prozapadnih sila.

- U Srbiji niko ne napada saradnike, svi napadaju predsednika zato što je on najoštriji. To je bio i sada, čak je morao da pojačava stavove saradnika. Imamo krizu, to nije pitanje političke mudrosti, pa sad razmišljamo da li je rezolucija o Srebrenici važna ili ne. To se tiče opstanka našeg naroda, a pogledajte koliko je ljudi dalo i kakve je izjave dalo, a koliko i kakvih je dao predsednik Srbije - rekao je Vulin za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić.

Predsednik je sam protiv svih koji bi Srbe da svedu na nivo genocidnog naroda i da nas unište jednom za svagda unište. Ono što nisu uspeli da urade u 20. veku, pokušavaju sada početkom 21. veka - da završe sa srspkim faktorom na Balkanu.

- Pogledajte koliko predstavnika vlasti je dalo izjava, kakve su te izjave, kome su ih dali...kada su poslednji put kritikovali nemačkog ili američkog ambasadora. Nemačka je u ovom trenutku sponzor rezolucije koja treba da ukine srpski narod i da ni jedan predstavnik vlasti ne kaže ni reč nemačkom ambasadoru, Amerika naoružava Albance na Kosovu, a niko ništa da kaže. Jesu li se uplašili ili im je zabranjeno - dodao je Vulin.

Prema njegovim rečima, mnogi od njih ne žele da se zamere.

Autor: