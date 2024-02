Vulin: Ponosan sam na orden koji sam dobio od Putina, interesi Srbije i Rusije se poklapaju

"Ponosan sam na orden koji sam dobio od ruskog predsednika Putina zato što sam bezuslovno i apsolutno čuvao interese Republike Srbije i srpskog naroda gde god on da živi", izjavio je osnivač Pokreta socijalista i doskorašnji direktor BIA Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink.

"Ako dobijete recimo Legiju časti, kao što je dobila Ružica Đinđić, to je velika čast, niste špijun francuski, a ako dobijete orden od predsednika Putina onda jeste ruski špijun. Znači, postoje države i priznanja koja su dozvoljena i ona koja nisu? Nataša Kandić je dobila orden od Šiptara u vreme proglašenja kosovske nezavisnosti, od Tačija, to je u redu. Dobila je orden od Stjepana Mesića, i to je u redu? Otvoreni neprijatelji Srbije te odlikuju i to je u redu, to je ponos, a odlikuje te prijatelj Srbije i ti si špijun? Ružica Đinđić nije špijun, a ja jesam špijun?", rekao je Aleksandar Vulin odgovarajući na pitanje kako komentariše pisanja opozicionih medija koji su ga, posle dobijanja ordena od ruskog predsednika, etiketirali kao špijuna.

"U obrazloženju Ordena Družbe, ordena Prijateljstva, koji je potpisao predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin, kaže se zbog zasluga u saradnji naših službi, što je moj posao, pa neću valjda dobiti za saradnju u oblasti sporta nego u oblasti bezbednosti, ja sam bio direktor BIA ne ministar sporta, i samo za to sam mogao da dobijem priznanje. I šta je loše u tome da službe sarađuju? Pa to je valjda dobro. Osim toga piše - za očuvanje interesa Srbije i Rusije. Razmislimo logično. Koji su to interesi Rusije kada je u pitanju Srbija? Da ne prizna Kosovo. Pa da li je to i naš interes? Da ostane vojno neutralna i ne uđe u NATO pakt. Pa mi smo doneli odluku da ne uđemo u NATO pakt i budemo vojno neutralni, to je ogromna zasluga predsednika Vučića. Da se očuva Republika Srpska u dejtonskom obliku. Pa to je najviši interes Srbije, mi smo doneli skupštinske odluke po kojima je ugrožavanje bezbednosti Srpske ugrožavanje bezbednosti Srbije. Gde je sukob u našim interesima? Vidite kako je lako bilo raditi za očuvanje ruskih i srpskih interesa - da ne priznamo Kosovo, da ostanemo vojno neutralni i sačuvamo Republiku Srpsku. I još jedan vrlo važan zajednički interes - da Srbi odlučuju ko će da vlada u Srbiji, ne stranci, ne Evropski parlament, ne Strazbur nego Srbi, pa ako glasaju za Aleksandra Vučića izglasali su Aleksandra Vučića. Dakle, gde su to sukobi srpskih i ruskih interesa? Nema ih", istakao je Vulin gostujući u Novom Jutru kod Jovane Jeremić.

"A hajde da vidimo one koji su dobili na primer Legiju časti od Francuske, a mogli su dobiti i od Nemačke ili nekog drugog, ima i takvih. Da priznamo Kosovo, interesi Nemačke i Francuske. Da napustimo Republiku Srpsku - interesi Nemačke, Francuske i cele EU. Da uđemo u NATO pakt - interes celog NATO pakta. Izvinite, a kako onda da radim za interese i Srbije i Nemačke, kako da pomirim interese Srbije i Nemačke? Vidite da mi je bilo vrlo lako da pomirim interese Srbije i Rusije, a kako da pomirim interese Srbije i Nemačke kad oni kažu - samo treba da nestanete", rekao je Vulin.

