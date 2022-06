OVA BOLEST NAPADA ŽENE POSLE POROĐAJA?! Stručnjaci upozoravaju: Ako vas zakači čak i mala posekotina MOŽE BITI FATALNA

Hemofilija je urođena bolest koju karakteriše poremećaj u zgrušavanju krvi.

Ali bolest za koju mnogi ne znaju, zato što je retka i teška za dijagnozu, je stečena hemofilija. Ona se dijagnostikuje tek kod jednog do dva pacijenta u milion ljudi godišnje.

Ipak, o njoj mora da se govori, što posebno naglašavaju učesnici četvorodnevnog Kongresa Udruženja internista Srbije, održanom u Vrnjačkoj Banji.

Hemofilija je bolest koja može biti fatalna ako se ne leči na vreme, a može se prepoznati po modricama na koži.

- Narodski rečeno imunološki sistem pobrka lončiće, u normalnim okolnostima on ne sme da napada naš organizam. On mora da se bori protiv virusa, bakterija itd. U stečenoj hemifiliji imunološki sistem pogreši i on počne da napada vlastiti faktor 8 koagulacije - rekao je prof. dr Predrag Milić sa Klinike za hematologiju UKC Srbije.

Faktor 8 koagulacije je bitan za zgrušavanje krvi, što je posebno probematično kod unutrašnjih krvarenja. Svako krvarenje traje duže nego kod obične osobe i vrlo često je potrebna intervencija zdravstvenih radnika da bi se to krvarenje zaustavilo.

U mlađoj životnoj dobi od 30. do 35. godine mnogo više se javlja kod žena i to specifično posle porođaja.

