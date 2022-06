UPALJEN METEO ALARM U CELOJ SRBIJI! Očekuju se nove nepogode: Pljuštaće i pucaće u ovom delu zemlje

Stižu nepogode!

RHMZ je saopštio da je zbog najave nagle promene vremena koja se očekuje u petak i tokom vikenda uključio meteo alarm žute boje na celoj teritotiji Srbije

Saopšteno je da će pljuskove pratiti i povremeno snažan severozapadni vetar i grmljavinske nepogode. Na mapi koju je objavio RHMZ vidi se da se u severnim dleovima naše zemlje očekuju pretežno grmljavinske nepogode, dok se na jugu zemlje mogu očekivatei jaki pljuskovi u grmljavina.

Podsetimo, prema objavljenoj vremenskoj prognozi, u Srbiji je za petak najavljena prolazna promenljiva oblačnost uz malo niže temperature tokom dana i moguću šansu za slabe padavine sporadično. U severnim predelima može ostati suvo tokom većeg dela dana uz sunčane periode ali ni tamo nije isključena pojava slabe prolazne kiše. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče moguća kiša na jugu i u centralnim predelima Srbije. Temperatura u 22h od 17°C do 21°C.