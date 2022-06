OVO SU PRVI SIMPTOMI MAJMUNSKIH BOGINJA Sve što treba da znate o ovoj zarazi! Na šta da obratite pažnju i kako da se zaštitite

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ranije je navela da osobe mlađe od 40-50 godina mogu biti podložnije majmunskim boginjama jer nisu zaštićene vakcinacijom protiv velikih boginja koja je bila zastupljena dok ova bolest nije iskorenjena.

Uznapredovala faza bolesti

- javlja se jedan do tri dana kasnije - pojavljuju se ospe i to raznolike - prvo izlaze one zaravnjene s nivoom kože - posle mogu biti i iznad tog nivoa - mehurići mogu biti ispunjeni bistrom ili žućkastom tečnošću - prelaze u kraste koje na kraju otpadnu