EVO KO JE NAJUGROŽENIJI OD MAJMUNSKIH BOGINJA! Eksperti tvrde: Prenose se seksualnim kontaktom A OVO JE JEDINI SPAS

U Srbiji je danas potvrđen prvi slučaj obolevanja od majmunskih boginja, potvrdio je Batut.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ranije je navela da osobe mlađe od 40 godina mogu biti podložnije majmunskim boginjama jer nisu zaštićene vakcinacijom protiv velikih boginja koja je bila zastupljena dok ova bolest nije iskorenjena.

Virus se teško prenosi među ljudima i nije tako zarazan, te se razboli vrlo mali procenat ljudi, od ukupnog broja osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim.

Prof. dr Eleonora Gvozdenović, infektolog, dotakla se variole koja je bila zastupljena sedamdesetih godina.

- Što se tiče te grupe virusa, oni se zovu POKS virusi. U toj grupi virusa ima jedan veliki broj virusa. Oni izgledaju isto gledano elektronskim mikroskopom, međutim oni se razlikuju po svojoj antigenskoj strukturi. Tako da svi ti virusi su specijalizovani za te vrste životinja. U toj grupi virusa postoje 2 virusa koja su specifična za ljude. To su virus variole major i virus variole minor. Variola je bolest koja je bila davne 1972. godine kada je obolelo dve stotine ljudi i kada je utrošeno oko 18 miliona doza vakcine. U to vreme je uvedena obavezna vakcinacija protiv variole. Ona je u Srbiji uvedena sredinom 20. veka i redovno je sprovođena u drugoj godini života. Deca su tada dobijala malu dozu virusa koji je bio porekla virusa kravljih boginja. Mogućnost da se virusom kravljih boginja spreči razvoj velikih boginja je zbog toga što postoji unakrasni imunitet u toj grupi virusa - rekao je infektolog.

Dodala je da su variola i majmunske boginje srodne i da su svi rođeni nakon 1980. godine ugroženi.

- Sedamdesetih godina je prekinuta vakcinacija protiv variole jer ju je bilo sve manje i manje u svetu. Što znači da svi rođeni nakon 1980. godine tu vakcinu nisu primili. Majmunske boginje pripadaju toj grupi virusa - rekao je infektolog.

Dr. Radmilo Petrović, epidemiolog, istakao je da grupe ljudi koje su bile vakcinisane vakcinom protiv variole vere imaće jako slabe simptome ako uopšte dođe do toga da dobiju majmunske boginje.

- Stariji su vankcinisani i kod njih ostao neki trag imuniteta. To su ljudi stariji od 40-50 godina. Oni ako obole, oboleće u nekoj blagoj formi - rekao je epidemiolog.

Infektolog je potom i naveo koje su to grupe ljudi koje su najugroženije.

- Koliko sam ja čitala što se tiče majmunskih boginja. To su promene koje su lokalizovane na genitalnom aparatu. One ne kreću po telu ili licu te promene kao što kreću kod variole, varičele ili malih boginja. Ono se prenosi seksualnim kontaktom, ali najčešće homoseksualnim kontaktom. Zato su te populacije jako ugrožene. Ako bi se te populacije ponašale higijenski adekvatno odnosno perzervative to bi bila potpuno jedna druga priča - rekao je infektolog.

