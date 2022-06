STIŽE NAM VRELI TALAS IZ AFRIKE! Preko dana i do 36 stepeni, a noći TROPSKE! Evo kada će biti najtoplije!

Poslednji prolećni, a posebno prvi letnji dani donose nam i prvi tropski talas ove godine u Srbiji sa temperaturama višim od 35 stepeni!

Narednih nedelju dana maksimalna temperatura tokom dana neće biti ispod 30 stepeni, a ono što će posebno zadavati probleme stanovnicima naše zemlje, posebno u velikim gradovima, biće tropske noći u kojima se minimalna temperatura neće spuštati ispod 21-22 stepena i biće veoma teško za spavanje, piše Blic.

- Do subote, 26. juna, toplo uz maksimume koji bi u četvrtak i petak ponegde mogli biti i oko 35 stepeni Celzijusa. Izolovane, ali jake nestabilnositi bi se nad većim delom Vojvodine mogle javiti u noći između srede i četvrtka. Od naredne subote je moguća malo izraženja destabilizacija koja bi nad širim prostorom regiona mogla usloviti grmljavinske pljuskove, najviše na istoku i severoistoku regiona. Posle tog datuma bi malo osvežilo, ali za sada to osveženje ne deluje kao konkretnije - poručuje meteorolog Marko Čubrilo.

Kako dodaje, period samog kraja juna i početak jula bi moglo obeležiti umereno toplo vreme bez velike vrućine uz nešto češću pojavu lokalnih nestabilnosti.

Sreda najtoplija



Sve prognoze se slažu da su pred nama dani sa 30+ stepeni, te da će najtopliji biti sreda, četvrtak i petak, a samo se razlikuju u proceni da li će se maksimumi zaustaviti na 34 ili će ići i do 37 stepeni.

- U ponedeljak nas očekuje tropski dan, jer će maksimalna temperatura dostići i preći 30 stepeni, a u Beogradu se očekuje i tropska noć, jer se temperatura ni u toku noći neće spušatiti ispod 20 stepeni - objašnjava meteorolog Đorđe Đurić.

U utorak u većem delu Srbije se očekuje manji pad temperature za tri do pet stepeni i prolazno jak severozapadni vetar, a ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se uglavnom na jugu i na zapadu Srbije i u planinskim predelima.

- U sredu i četvrtak biće sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura u sredu biće od 30 do 34, a u četvrtak od 30 na severu Srbije do 35-36 na istoku i jugoistoku, u Beogradu do 34. Vrlo visoke temperature biće praćene jugozapadnim vetrom. U četvrtak krajem dana i tokom večeri očekuje se povećanje oblačnosti sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i uz manje osveženje.

Visoke temperature su stres za organizam, pa lekari preporučuju da se pije dosta tečnosti, jede lagana hrana, ne preteruje sa fizičkim aktivnostima, ali i da se ne provodi ceo dan u veoma rashlađenim prostorijama.

Tropske temperature mogu dovesti do kolapsa, kod meteoropata, ali i kod potpuno zdravih ljudi moguće su glavobolje, slabija koncentracija, razdražljivost i nesanica. Zbog konstantnog umora moguće je da ljudi osećaju veću potrebu za kafom, ali s njenom količinom treba biti oprezan jer stimulativno dejstvo kafe je kratkotrajno.

Poseban problem mogle bi da budu upravo najavljene tropske noći kada je stanove i kuće skoro nemoguće rashladiti za prijatno spavanje. Prognoze govore da će minimalna temperatura u ranim jutarnjim satima biti oko 22-23 stepena, što znači da će oko ponoći možda biti veoma blizu 30. podeoku!

- Nepodnošljiva vrućina i te kako zna da poremeti san i utiče na to da se mnogi kasnije žale na umor i malaksalost, a čim ste neispavani vi ste automatski i veomaa nervozni, razdražljivi, ali i u dobrom delu “neupotrebljivi” - kažu iz Hitne pomoći.

