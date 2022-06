MITROVIĆ ZAPUŠIO USTA MANOJLOVIĆU U TV DUELU: Problem je gledanost Pinka!

Manojlovićev problem je, istakao je vlasnik i direktor Pink Medija Grupe, gledanost TV Pink koja je lider već 20 godina, ima zaposlenih više nego sve komercijalne televizije zajedno, a visoka gledanost u svom "sendviču" ima i informativno-politički program koji "Savi nije naklonjen".

Direktor i vlasnik Pink Medija Grupe Željko Mitrović i Savo Manojlović iz inicijative "Kreni-Promeni", gostovali su zajedno u TV duelu u emisiji "Pravi ugao" kod Ljubice Gojgić.

Naime, nakon što je Željko Mitrović javno uputio poziv Savi Manojloviću da sa njim bude gost u emisiji "Hit Tvit" koja se emituje na televiziji Pink, Manojlović je prihvatio duel, ali pod uslovom da se on održi u emisiji Ljubice Gojgić "Pravi ugao" koja se emituje na Radio-televiziji Vojvodine.

Željko Mitrović je prihvatio ovaj uslov.

Podsetimo, Manojlović je nedavno kroz peticiju zahtevao da se televiziji Pink ukine nacionalna frekvencija, na šta je ova kuća odgovorila kontrapeticijom. Podršku TV Pink pružilo je gotovo dva miliona građana.

Prema rečima Save Manojlovića, kako je istakao na početku gostovanja, TV Pink nije imala poslednje dve godine kulturni program, ali ni naučno-obrazovni ni dokumentarni, te je dodao da peticija nije pokrenuta zbog ličnog odnosa prema Pinku i njegovom vlasniku.

Vlasnik TV Pink Željko Mitrović je na početku svog izlaganja rekao da je dužan da svojim gledaocima objasni da se oni ne nalaze u Vojvodini, već u studiju TV Hepi u Zemunu za koju Manojlović takođe traži da se oduzme nacionalna frekvencija.

- Ja sam ovde da bih pokazao koliko je Savo Manojlović jedan pevarant, da ne koristim gore stvari. Rekao bih seoska varalica - rekao je Mitrović.

Željko Mitrović izjavio je da je došao kako bi ogolio koliki je Savo Manojlović "lažov i prevarant".

Objašnjava da 20 odsto od ukupnog programa mora sadržati dečji, kulturni, dokumentarni i naučno-obrazovni program, te da postoji, između ostalog, Zakon o javnim servisima. U zakone se, ističe Mitrović, Savo Manojlović ne razume.

- Doneo sam mu sve zakone da ih prouči, jer je, kao što sam rekao velika varalica - kaže Mitrović.

Željko Mitrović doneo je i dokaze o urednom plaćanju poreza. Istakao je da su laži i brutalne izmišljotine da TV Pink duguje bilo šta državi.

- Mi ovde stalno imamo želju manjine da vlada većinom. Ovde je neko dobio mnogo para da uznemirava javnost. Tako je "Kreni-promeni" dobio novac od Rokfelera i ovo što sada radite je krivično delo: pritisak na REM je isto kao pritisak na sudiju ili tužioca - kaže Mitrović. Za ovo krivično delo, dodaje, zaprećena je kazna od tri godine zatvora.

Ističe da je reč o performansu, a da članovi "Kreni-promeni", povrh svega, vređaju članove Saveta REM.

Mitrović ističe da je Savo Manojlović lažov, budući da ga optužuje za neplaćeni porez, iako je vlasnik i direktor TV Pink doneo i pokazao dokaze o svakom plaćenom porezu.

Kada je reč o promeni programskog elaborata, Mitrović kaže da se oni predaju na osam godina, a da se za to vreme programi - menjaju.

- Mi radimo kategorizaciju programa i na osnovu toga nas REM proverava. Jutarnji program je kolažni program, iako ga mi, greškom, nazivamo prosto jutarnji. Isto tako, emisija "DNK" je čisto dokumentarni program - objašnjava Mitrović.

Manojlović kritikuje Pink zbog "emitovanja nasilja", a isto zamera još jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Ocenjuje i da su rijalitiji "protivpravno lišavanje slobode" i da bi tužilaštvo moralo da reaguje.

- Morala bi biti oduzeta frekvencija - kaže Manojlović.

- Manojlović, ne samo što je lažov i prevarant, već je i vrhunska neznalica! Kada govori o rijalitijima, govori o "Zadruzi", iako je reč o nagrađivanom rijaliti programu - kaže Mitrović i dodaje:

Na nacionalnoj frekvenciji se ne emituje ništa što je u suprotnosti sa zakonom. Ne dešavaju se te stvari! Imamo četiri strima na kojima se prate dešavanja iz Zadruge, a sva četiri strima se emituju preko kablovskih operatera i plaćaju se mesečno. Te strimove prate i portali, odatle prenose dešavanja u Zadruzi, a ispadne kao su neke stvari emitovane na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, ali to nije tačno. To završi na internetu, a na internetu program sa ta četiri strima mogu da vide građani, pa i sam Savo Manojlović. Mi bipujemo i blurujemo program iz rijalitija 60 sekundi pre emitovanja, a ovo što Savo priča, to je kameno doba. Mi imamo robotiku koja reaguje na ključne reči i takve stvari se ne emituju na nacionalnoj frekvenciji.

Ističe da živimo u 2022. godini, da je tehnologija naporedovala i da svuda u svetu postoje rijalitiji na nacionalnoj frekvenciji.

- Ko vama traži da ukinete rijaliti? - zapitao je Manojlović, čija peticija upravo to traži.

- Pa, vi! - jasno mu je odgovorio Mitrović.

Manojlovićev problem je, ističe Mitrović, gledanost TV Pink koja je lider već 20 godina, ima zaposlenih više nego sve komercijalne televizije zajedno, a visoka gledanost u svom "sendviču" ima i informativno-politički program koji "Savi nije naklonjen".

- Politički profil biraju televizije same od 2008. godine! Dakle, politička profilizacija je standard godinama - navodi Mitrović.

Manojlović optužuje Mitrovića i da je "crtao metu na čelu Oliveru Ivanoviću", a vlasnik i direktor TV Pink ističe da metu na čelu ne crta on, već se crta njemu, ali ne samo njemu, već i predsedniku Srbije, i to od strane medija koje on i njegova inicijativa podržavaju.

- Oliver Ivanović je bio moj prijatelj i to nema veze sa rejtinzima i marketingom - kaže Mitrović. Ističe da mu REM "ne može ništa" jer sve što radi - radi po zakonu.

Na pitanje Ljubice Gojgić "šta je sa javnim dobrom" i "da li postoji granica ispod koje se ne ide", Mitrović kaže da bi to imalo smisla pre 14-15 godina, a da je danas penetracija kablovskih operatera u Srbiji na 85 odsto, što znači da je građanima dostupna apsolutno svaka televizija.

Nas građani uglavnom i gledaju kroz kabl! Za dve godine penetracija će biti na 92 odsto. Ovo znači da nacionalna frekvencija sada služi za onih 15 odsto građana koji i dalje nemaju kablovsku. Kada je reč o statusu javnog dobra, on se još odavno, kada je penetracija prešla 50 odsto, izgubila. Zakon moram da poštujem svakako, ali će se on i menjati.

Mitrović je još jednom istakao da je Manojlović lažov, prevarant i varalica.

- Prodao si imovinu u Prištini, otišao si iz svoje zemlje, vratio se ovde da nam soliš pamet! Ne možeš da nam soliš pamet! Ja dok sam branio mostove i svoju zemlju, ovaj je bežao! - rekao je Mitrović.