ŠTA JE SPAZAM MIŠIĆA?! Mnogi misle da je u pitanju PROMAJA, ali GREŠIMO: Sa ovim problemom se često susrećemo - A EVO KAKO SE REŠAVA! (VIDEO)

Dr Vladan Jovićević direktor Doma zdravlja "West medic" kaže da je mišićni spazam grč mišića koji se refleksno dešava, što sprečava dalje povređivanje mišića, tetive i slično.

Jovićević ističe da se to najčešće javlja kod zamora, previše treniga, ali i kao zaštitni mehanizam za kopštano zglobni sistem tela.

- Informacija dolazi do mozga, da sa kostima nešto nije u redu, i onda se putem grča brani dalji, ili veći pokret u toj zoni. To se dešava jer naš koštano zglobni sistem služi za kretanje, on sadrži i kičmenu moždinu... Sve je to u usluzi kretanja, da bi se stiglo do hrane i vode, odnosno da bi organizam preživeo - priča Jovićević.

Kako dodaje, spazam mišića je bitan, jer ljudi najčešće na ovakav problem ne reaguju i povezuju ga sa promajom.

- Ljudima je lakše da kažu da je to promaja... Ali to najčešće ne bude to. To je sklanjanje od nekih stvari, pa je lakše reći da je to problem - dodao je.

Doktor objašnjava da do spazama mišića dolazi i usled nemenjanja položaja prilikom sedenja, kada su mišići ozbiljno opterećeni.

- Rešavanje spazma je jako bitno, da mišić ne bi krenuo u atrofiju. Ne trebate uzimati lekove na svoju ruku, već otići kod doktora kako biste proverili o čemu se radi - kaže Jovićević.

Autor: