I DANAS NESTABILNO! Kišno jutro, a tokom dana prestanak padavina: VRAĆAMO SE U TROPSKI TALAS!

U noći ka četvrtku kiša i jači lokalni pljuskovi sa grmljavinom zahvataju Vojvodinu i premeštaju se ka jugu. U četvrtak ujutru kiša i pljuskovi na severu i istoku Srbije, a tokom dana oblaci donose pljuskove i u centralnim i južnim predelima.

Na severu Srbije od sredine dana suvo sa više sunčanih sati popodne. Temperatura u manjem padu u odnosu na sredu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C.

