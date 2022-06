ISTIČE PRAVILO KOJE NAM OGRANIČAVA CENU GORIVA! Sutra novi cenovnik, a uskoro i novi propis za dizel i benzin na pumpama

Krajem juna, tačnije 30. ovog meseca ističe uredba kojom država ograničava cenu goriva. Nakon toga ona će biti produžena ili će cena biti prepuštena tržištu, a do tada će biti jedno jedno intervenisanje države. Sutra ćemo imati novi cenovnik, i pitanje je šta treba očekivati imajući u vidu da je ove nedelje cena barela pala za oko 10 dolara na evropskom tržištu.

Optimizam da bi cene goriva konačno mogle da krenu u rikverc, zbog pada vrednosti barela nafte na svetskim berzama krajem prošle nedelje, već je splasnuo. Da se ova kretanja na globalnom tržištu neće odraziti na cene goriva u maloprodaji već je izvesno na osnovu odluka država u regionu, poput Crne Gore gde su poskupele sve vrste goriva. Hrvatska vlada je tek od prekjuče fiksirala cene, dok su se u Sloveniji zbog najave poskupljenja formirali redovi na pumpama. Uredba Vlade Srbije o cenama naftnih derivata ističe poslednjeg dana juna, a od odluke države, da li će je produžiti, zavisi i koliko će ubuduće dizel i benzin plaćati vozači u našoj zemlji.

Vlada Srbije je 10. februara prvi put donela Uredbu kojom se kontrolišu cene goriva na benzinskim pumpama širom Srbije, a potom je ona produžavana svakog meseca. U trenutku kada su cene prvi put "zamrznute" benzin je koštao 171, a dizel 179 dinara. U međuvremenu, cena BMB 95 je otišla na 198, a evro dizela na 209 dinara. Tako i jedno i drugo gorivo na pumpama u Srbiji trenutno koštaju oko 30 dinara više nego u februaru, a stručnjaci kažu da bi, da cene nisu ograničene, gorivo u maloprodaji bilo oko dva evra, odnosno oko 235 dinara.

Za pun rezervoar potrebno oko 1.500 dinara



Da bi napunili prosečan rezervoar od 50 litara, vozačima čiji automobili koriste benzin je u februaru bilo potrebno oko 8.550 dinara, dok je sada račun za istu količinu veći oko 1.350 dinara i iznosi oko 9.900 dinara. Za pun rezervoar dizela bilo je potrebno oko 8.950 dinara, dok sada vozači moraju da izdvoje oko 10.450 dinara, pa je račun uvećan za oko 1.500 dinara.

Cena nafte na londonskom tržištu juče je bila 114 dolara, što predstavlja rast od oko jedan odsto u odnosu na dan pre, ali su prethodne dve nedelje cene nafte blie na rekordnom nivou, kada je cena barela iznosila 121 dolar.



U Udruženju naftnih kompanija Srbije kažu da još ne znaju da li će Uredba biti produžena, jer im nisu poznati planovi Vlade Srbije, ali Tomislav Mićović kaže da je samo privid da se situacija na globalnom tržištu smiruje.

"Promene u cenama sirove nafte uopšte ne odražavaju na isti način kao nekada promene u cenama derivata nafte. Razlika između sirove nafte i cene dervata nafte je kakva nikad nije bila. Dizel je, na primer, dominantan jer se s njim najviše trguje i najviše se troši, a njegova cena sada zavisi lokalno i regionalno. Potpuno je ludilo u nabavkama, nema dovoljno nafte u rafinerijama, Ukrajina vuče ogromne količine iz Crnog mora koje je nama potencijalno međunarodno tržište odakle uvozimo. I dalje je sve uzburkano i nema ni govora o smirivanju u ovim okolnostima. Cena brenta ništa ne znači za korisnike, jer gorivo dolazi iz rafinerija i tu nastaje, a sve to je otežano", kaže Mićović.

Kako piše The Wall Street Journal, sektor rafinerija predstavlja još jedan problem, jer je svet zapravo ostao bez slobodnih kapaciteta za preradu sirove nafte u goriva. Kao rezultat toga, profitne marže rafinerija su eksplodirale, što zauzvrat znači da potrošači plaćaju mnogo više da napune svoje rezervoare nego što to sugerišu cene nafte. Od 1985. do 2021. godine, jaz između cene sirove nafte i rafiniranih proizvoda – u proseku je iznosio oko 10,50 dolara po barelu. Prošle nedelje je skočio na najviši nivo svih vremena od skoro 61 dolar.

Zapadni zvaničnici brinu da bi nafta Brent uskoro mogla dostići 150 dolara po barelu, iako je do sada bila na nivou do 120 dolara. Neki strahuju da će i dalje rasti, podstaknuta dodatnom potražnjom nakon Kovida i evropskim sankcijama. The Wall Street Journal piše da se "zbog straha od skoka cene nafte ovog leta, još jedna oluja razvija na horizontu i navodi da se naftni šok neće završiti 2022. i da je gotovo sigurno da će se pretočiti u sledeću godinu".

Kako je precizirano Uredbom Vlade Srbije prosečne

veleprodajne cene derivata evro dizel i evro premijum BMB 95 obračunava Ministarstvo rudarstva i energetike svakog petka i najkasnije do 13 časova ga dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija koje utvrđuje najviše maloprodajne cene. Oni imaju obavezu da svakog petka na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova objave cene koje će vozači plaćati na pumpama. Benzinske pumpe, kako je predviđeno uredbom, dužne su da maloprodajne cene goriva evro dizel i evro premijum BMB 95, koje ne smeju da budu više od najviših maloprodajnih cena utvrđenih od strane Ministarstva trgovine, primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine.

U Crnoj Gori su od značajno poskupele sve vrste goriva, tako da je cena za litar evrodizela i lož ulja viša za 20 evro centi, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva kapitalnih investicija. Od juče je litar BMB 98 benzina skuplji devet centi i košta 1,77 evra, dok je litar BMB 95 poskupeo osam centi i iznosi 1,73 evra.

U narednih 15 dana cena evrodizela po litru je 1,78 evra, a lož ulja 1,99 evra, prenosi CdM.

Ministarstvo je navelo da će saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cene naftnih derivata naredni obračun biti obavljen 4. jula, a eventualne izmene cene naftnih derivata važiće od 5. jula.

U Hrvatskoj cena zavisi od mesta točenja



Premijer Andrej Plenković je izjavio da je Vlada Hrvatske odlučila da fiksira najviše maloprodajne cene na benzinskim pumpama koje se ne nalaze na auto-putevima. Benzinske pumpe duž auto-puteva točiće litar benzina po ceni od 14,57 kuna (1,94 evra), a dizel po 14,06 kuna (1,87 evra).

Litar osnovnog evrodizela na pumpama izvan autoputeva koštaće 13,08 kuna, odnosno 1,74 evra, a benzin evrosuper 95 biće 13,50 kuna, odnosno 1,8 evra po litru. Plavi dizel namenjen popljoprivrednicima koštaće najviše 9,45 kuna ili oko 1,27 evra po litru.

Vladina uredba kojom se omogućavaju te cene važiće dve nedelje i primenjuje se od danas, a prema Plenkovićevim rečima, odnosi se na ukupno 94 odsto benzinskih pumpi na teritorije zemlje. Uredba se, kako navodi agencija Hina, ne odnosi na premijum goriva.

Autor: