Jučerašnje suđenje Miroslavu Miki Aleksiću, učitelju glume, optuženom za silovanje i seksualno zlostavljanje učenica škole "Stvar srca", čiji je vlasnik, prekinuto je nakon što je u Palati pravde ponovo stigla dojava o postavljenoj bombi.

Advokat Jugoslav Tintor ističe da je Aleksić sam izabrao nači,n na osnovu kog će iznositi svoju odbranu na sudu.

pročitajte još PREKINUTO SUĐENJE MIKI ALEKSIĆU: Dojavljeno da je u Palati pravde POSTAVLJENA BOMBA

Kako kaže, učitelj glume svako suđenje doživljava kao epizodu, a strategija iste je ta, da više vodi bitku u medijskom prostoru.

- On se obraća novinarima u sudnici. Bar ja to tako doživljavam. To je razlog zašto ga sudija stalno opominje, uvek mu govoiri da se vrati na ono što je predmet. Oseti se sada tu, po mimici lica prisutnih ljudi da su već pri kraju strpljenja. To je 6 glavnih pretresa, sa dva odlaganja... - rekao je Tintor.

Kako dodaje, Aleksić svo vreme pokušava da izađe iz glavne teme, a da teren priče prenese na temu, koja je njegovo viđenje odnosa ka žrtvama, bez upuštanja u određivanje, da li on jeste ili nije. Aleksić sve, kaže Tintor, relativizuje.

- Pokušava se, d ase činjenični supstrat disperzuje, i da se to pretvori u "gomilu svega" - kaže Tintor.

Njegova je teza, da u optužnici piše nešto što žrtve nisu rekle, a poenta je da je to njegova teza odbrane, dodao je Tintor.

- Tu je 1.000 različitih argumenata. Zašto bi Ilinčić njega lažno teretila? - rekao je Tintor, govoreći o Aleksićevim navodima da ga je glumica lažno optužila.

Tintor je potvrdio, da u izjavama žrtava, nema "lažnih sećanja" što je u samom startu početka pricesa, devalvirano.

- Ja za svojih 20 godina nisam imao sličnu situaciju, niti sam čuo da okrivljeni godinu dana iznosi odbranu. Nije to uobičajeno, ali nije ovo ni uobičajen predmet. Kolega Borović je zato juče izgubio strpljenje. On je rekao da više neke stvari ne može da sluša, jer okrivljeni drži predavanje sudu. Aleksić sve vreme pokušava da kreira dešavanja u sudnici... Ono što je meni problem, je to što je faza iznošenja odbrane neprikosnovena - dodao je Tintoir.

Sudija reaguje, a da li je to prava mera reakcije, ostaje da se utvrdi, kaže Tintor, govoreći o Aleksićevom načinu iznošenja odbrane.

Autor: