JOŠ JEDNO PUTOVANJE IZ PAKLA! Srpski ginekolozi zarobljeni u Frankfurtu, let imaju tek sutra: NEMAMO GDE DA SPAVAMO, NE DAJU NAM NI KOFERE

Posle Rima, još jedna neverovatna vest!

Ovo je nečuveno. Ne daju nam kofere, nemamo svoje stvari kod sebe. Kažu nam da idemo u hotel. Sve je već bukirano, ne možemo ni smestaj da nađemo.

Ovako pričaju srpski lekari dr Dragan Stajić i dr Dejan Dimitrijević, nekolicina od oko 100 ginekologa i ortopeda iz naše zemlje, koji su zarobljeni na aerodromu u Frankfurtu pošto im je otkazan let za Beograd.

Dr Stajić i dr Dimitrijević boravili su u Lisabonu na Kongresu ginekologa i ortopeda Srbije. Putovali su preko agencije "Fog". Sinoć su krenuli iz Lisabona, presedanje je trebalo da bude u Frankfurtu i potom da se upute za Beograd. Međutim, stali su na pola puta zbog - štrajka zaposlenih na aerodromu!

Ali i to ne bi bio tako veliki problem da nisu ostali bez svojih kofera koje su predali pre nego što je otkazan let. Rečeno im je da do ponedeljka neće biti letova za Beograd i da sutra (odnosno danas) dođu po prtljag.

- Ovi je nečuveno. Ne daju nam kofere, nemamo svoje stvari kod sebe. Kažu nam da idemo u hotel. Sve je već bukirano, ne možemo ni smestaj da nađemo. Lufthansa nam nudi avion u ponedeljak, za svega desetak ljudi. Svi moramo na posao već tada. Molimo organe naše zemlje, ministarstvo ili ambasadu da se uključe i pomognu u rešavanju ovog problema - kažu za Blic ginekolozi dr Dragan Stajić i dr Dejan Dimitrijević.