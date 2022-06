UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU, SVE ŠTO TREBA DA ZNATE - ADVOKAT ZA PINK: To je veoma čvrst i jak ugovor, nužni naslednici ne mogu tek tako da ga ospore! (VIDEO)

Ugovor o doživotnom izdržavanju je specifičan u odnosu na sve ostale postojeće ugovore koji su predviđeni u Zakonu o nasleđivanju, rekla je za PINK Aleksandra Minić Pjanović, advokat.

- On se razlikuje i od testamenta i od ugovora o ustupanju raspodele imovine za života i ugovora o poklonu. On je dvostrano teretan ugovor. To znači da, na strani davaoca i primaoca izdržavanja imamo određeni teret, odnosno određenu obavezu - rekla je Pjanović.

Ona ističe da to kod ostalih ugovora može, ali ne mora da bude. Kako kaže, ovde je zakon to predvideo kao obavezu.

- Na strani davaoca izdražavanja, imamo obavezu izdržavanja u različitim stvarima, a što se tiče primaoca izdržavanja, on je u obavezi da nakon svoje smrti, svoju nepokretnost, neko određeno pravo prenese na davaoca izržavanja - rekla je Pjanović.

Kako kaže, naslednici tu nemaju nikakva prava ukoliko je on zaključen u skladu sa zakonom, kao i ukoliko je ispoštovana njegova forma i sadržina.

- On je veoma čvrst i jak ugovor, tako da nužni naslednici ne mogu tek tako da ga ospore. Kada se otvori ostavina, prvo što javni beležnik pita jeste da li postoji testament ili da li je zakonskim naslednicima poznato da postoji ugovor o doživotnom izdržavanju - rekla je Pjanović.

Ona ističe da, ukoliko postoji testament, onda javni beležnik svu imovinu koja je predviđena tim ugovorom sklanja sa strane, ono se izuzima iz ostavinske mase.

- Ugovor može da se raskine, kada se odnosi između davaoca i primaoca izdržavanja toliko poremete, odnosi između njih postanu nepodnošljivi, svako od ugovornih strana može da zatraži raskid. On ipak, ne ide tako lako - rekla je Pjanović.

Dodaje da je problem ako jedna strana ne želi da raskine ugovor, i kaže da tada mora da se pokrene sudski postupak.

Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja privatnih domova za stare, manji broj ljudi dolazi sa već potpisanim ugovorom ovog tipa, dodaje da bi voleli da ih je što više.

- Nama je mnogo lakše kada znamo ko je odgovoran i ko potpisuje ugovor o smeštaju i izmiruje obaveze prema ustanovi. Tu postoje razne klauzule, gde potpisnik takvog ugovora može imati određene zahteve i prema Domu - rekao je Milovanović.

Kako kaže, kada primaju korisnike otvarju četvoro očiju, kako ne bi došlo do sukoba i raskida ugovora. - Kada su obe strane zadovoljne, onda je i ustanova mirnija jer znamo da će sve proći u savršenom redu - rekao je Milovanović.

Kako kaže, taj ugovor je i moralan, nije samo materijalan. Nama je, dodaje, lakše kada znamo kome da se obratimo oko funkcionisanja korisnika u svakom smislu.

Autor: