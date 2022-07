VRUĆINA IZ EVROPE STIŽE U SRBIJU: Meteorolozi najavljuju EKSTREMNO VISOKE TEMPERATURE!

Sistem visokog pritiska nazvan Visoki Azori, koji se obično nalazi u blizini Španije krenuo je dalje na sever, donoseći visoke temperature u Veliku Britaniju, Francusku i na Iberijsko poluostrvo, prenosi Gardijan.

Sever Velike Britanije će sredinom nedelje dočekati popuštanje vrelog talasa, iako će južna Engleska i dalje imati temeperature do skoro 30 stepeni. Nakon toga se očekuje da će vetrovi krenuti na jug, donoseći vruć vazduh iz severne Afrike i Sahare.

"Krajem nedelje, temperature će biti blizu 40 stepeni Celzijusa, do 45 širom Franuske i Španije", kaže Eni Šatlvort iz Met Ofica. Škotski metorolog Skot Dankan objavio je efektan video koji u samo 14 sekundi pokazuje kako se toplotni talas kreće sa zapada ka istoku Evrope:

Dugi julski dani i kratne noći znače da jako sunce stvara visoke temperature pri čemu su noćne temperature iznad 20 stepeni. Naučnici su jasni da globalno zagrevanje izazvano ljudima čini svaki toplotni talas intenzivnijim i verovatnijim.

"Svaki toplotni talas koji danas doživljavamo je postao još topliji zbog fosilnih goriva koja smo sagorevali tokom poslednjih decenija", rekla je dr Friderike Oto sa Kraljevskog koledža u Londonu.

Kako Gardijan piše, u Velikoj Britaniji postoji velika šansa da se najtopliji dan u godini do sada dogodi ove nedelje, koji će da premaši temperaturu od 32,7 stepeni Celzijusa koja je zabeležena 17. juna. Takođe postoji šansa da bi u Britaniji mogao da bude oboren i rekord od 38,7 stepeni koji je zabeležen 2019. godine.

U zapadnoj kontinentalnoj Evropi nastaviće se temperature iznad 40 stepeni Celzijusa. Portugalska vlada je proglasila u petak osmodnevno stanje pripravnosti zbog visokog rizika od požara. Evropa kao celina je upravo doživela drugi najtopliji jun u istoriji sa oko 1,6 stpeeni iznad proseka, sa ekstremim temperaturama zabeleženim od Španije preko Francuske do Italije.

Opasnosti po zdravlje

Toplotni udar i dehidratacija su glavni rizici po zdravlje i posebno pogađaju malu decu i starije ljude. Agencija za zdravstvenu bezbednost Velike Britanije je izdala u petak uzbunu trećeg stepena za jug i istok Engleske i uzbunu drugog nivoa za jugozapad, severozapad i regiona Jorkšira i Hambera.

"Važno je da budete hidrirani i da nađete haldovinu gde god je to moguće kada u UV zraci najjači između 11 i 15 časova. Ako imate ugroženu porodicu, prijatelje ili komšije, uverite se da su svesni kako mogu da se zaštite od toplog vremena. Mere uključuju navlačenje zavesa kako bi sobe bile hladne, izbegavanje fizičkog napora u najtoplijim delovima dana i nošenje vode ako putujete", rekao je dr Agostinjo Sousa iz UKHSA.

