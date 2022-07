STIŽE NEVREME! NAJNOVIJE HITNO UPOZORENJE: Pljuštaće i pucaće u ovim delovima Srbije, nepogode I U BEOGRADU

Sutra napokon svežije!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u poslednjem upozorenju, objavljenom u 18:15 sati, navodi da su u večernjim časovima moguće vremenske nepogode.

- Uveče u severnim, a tokom noći i sutra u zapadnim i jugozapadnim krajevima lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode: obilni pljuskovi sa grmljavinom, pojava grada i jak, olujni vetar - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Tokom noći u Beogradu se, dodaju, očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, a u pojedinim delovima grada, moguća je lokalna pojava grada i jakog vetra.

Vreme sutra:

Prema najavama meteorologa, u sredu nas očekuje osveženje, koje zahvata najpre severne i zapadne krajeve uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Na jugu će biti manje vruće nego u utorak uz lokalne pljuskove popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 36°C na jugu Srbije. Uveče ponegde kiša i pljuskovi koji odlaze na istok. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U Beogradu sutra manje vruće uz promenljivu oblačnost i moguću kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak. Ipak, veći deo dana suvo. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna 31°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h oko 24°C.Niš: U sredu malo manja vrućina