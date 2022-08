SRBIJA ZBOG VRUĆINA NA UDARU SUŠE: Tropske temperature haraju zemljom, a evo kako se možemo ZAŠTITITI

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da bez flašice vode ne izlazimo napolje, a prijatnije vreme očekuje nas već od ponedeljka

Paklene vrućine ne jenjavaju, te se za vikend očekuje veoma sunčano i toplo vreme u celoj Srbiji.

Kako za Objektiv kaže meteorolog Đorđe Đurić, maksimalna temperatura biće od 34 do 38 stepeni dok će u Beogradu biti do 36°C. U nekim krajevima u zemlji živa će rasti i do 40 stepeni.

– Zbog visokih dnevnih temperatura, sve aktivnosti na otvorenom u najtoplijem delu dana treba svesti na minimum. Vrednosti UV zračenja biće i dalje veoma visoke, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne treba duže izlagati suncu bez adekvatne zaštite – kaže Đurić.

PROMENA VREMENA



Ipak, toplotni talas neće se dugo zadržati jer će već u ponedeljak temperatura pasti za skoro deset stepeni.

– Od ponedeljka do četvrtka u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i još malo svežije vreme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova da ponegde bude i grmljavinskih oluja sa gradom i olujnim vetrom. Maksimalna temperatura u mnogim predelima biće ispod 30°C, a u prvoj polovini sledeće sedmice maksimalna temperatura ni u Beogradu neće prelaziti 30°C – kaže Đurić.

Na jugu i istoku ostaće i dalje vrlo toplo, uz temperature iznad 30°C. Iako se u ovom periodu očekuju pljuskovi, oni će ponovo biti neravnomerno raspoređeni, a postojaće predeli u kojima neće biti ni kapi kiše, što će samo pogoršati situaciju sa sušom.

ALARMANTNA SITUACIJA



– Situacija sa sušom u mnogim predelima Srbije je vrlo alarmantna, pa čak i u predelima gde je tokom juna i jula palo više kiše od proseka, ali je ta količina padavina pala samo u jednom danu za nekoliko sati, dok je tokom ostalih dana bilo suvo i vrelo – kaže meteorolog.

Veoma nizak vodostaj ometa i plovidbu većim rekama, ali veoma loše utiče i na živi svet u rekama.

– Prema trenutnim prognozama, od sledećeg petka i vikenda na području Srbije ponovo bi bilo sunčano i veoma toplo, pa bi oko 15. avgusta temperature bile i preko 35°C, a manje osveženje očekuje se oko 18. avgusta – poručuje meteorolog.



