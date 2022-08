SRBIJO, STIŽU NOVE NADE! Orlići osvojili bronzu na Evrobasketu, među najefikasnijima i igrači KK DINAMIK - NJIHOV TRENER SE OGLASIO ZA PINK.RS: PONOSAN DO NEBA!

Sjajni mladi košarkaši pokazali su spretnost, snagu i profesionalnu igru, a među njima bilo je i mnogih koji su u reprezentaciju došli "iz ruku" Milana Josića, košarkaškog trenera KK Dinamik.

Košarkaši Srbije, momci do 18 godina, juče su, posle velike borbe, pobedili Sloveniju rezultatom 70:67 i tako stigli do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu, koje je organizovano u Turskoj.

Dramatičan meč pratio se bez daha, a sama završnica bila je praktično rat nerava - Slovenija je stigla do 66:67, nije iskoristila napad, promašila je trojku dok je na semaforu pisalo 68:66 za Srbiju, pa je na kraju, posle drame, bronzana medalja pripala izabranicima Vladimira Đokića!

Čestitamo našim juniorima osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Izmiru!!!

Srbija!!!#kss #reprezentacija pic.twitter.com/9sqR2lDnpf — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) 07. август 2022.

Josić ne krije zadovoljstvo i ponos zbog uspeha svojih momaka, a kako ističe u razgovoru za Pink.rs, pobeda pripada njima – mladim igračima koji su, pre svega, kvalitetni ljudi.

Mladi košarkaši Srbije uspeli su da osvoje bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Turskoj. Čuli smo da se među tim igračima nalaze zapravo i Vaši najbolji košarkaši. Da li ste pre svega ponosni, i da li ste zadovoljni igrom koju su prikazali? Koje su Vaše impresije sa ovog turnira?

- Pre svega čestitam svim igračima, stručnom štabu i našem savezu osvojenu bronzanu medalju i plasman na svetsko prvenstvo sledeće godine. Veliki uspeh, naši momci su ostavili iza sebe takve ekipe kao što su Litvanija i Francuska i druge. Naravno da smo svi u klubu ponosni na naše igrače u reprezentaciji, ali i na doprinos tim menadžera i doktora reprezentacije, koji su takođe deo sistema košarkaškog kluba Dinamik.

Velike ste uspehe napravili sa mladim košarkašima i do sada. Šta je ono po čemu biste izdvojili rad sa njima, šta je ono što je specifično za rad sa sportistima tinejdžerskog doba?

- U tom najosetljivijem periodu za svakog dečaka uvek sam polazio od toga da je moj zadatak prvenstveno da budem njihov prijatelj i da od njih napravim kvalitetne ljude. Košarka je strast i ljubav koju prepoznaš u očima deteta ili ne. Košarka ne može da se nauči ako je ne zavoliš, ako ne sanjaš sebe u tom letu ka košu. Specifično za rad sa decom je to što su ona bezrezervna, prepuna očekivanja, želja i snova i tu nikada ne smete da zaboravite da ono što radite sa njima nije samo oblikovanje njih kao košarkaša, već i njih kao ljudi. Ne mogu svi da budu vrhunski košarkaši, ali uvek verujem da, bez obzira na to, svako ko je jednom bio u košarci treba da ostane onaj koji je voli. Ponosan sam na svaki uspeh i pobedu, ali to uvek pripada deci, ja sam tu za njih da uvek imaju nekog da podele poraz, ne odustanu i krenu dalje, jer tako uče život.

Da li su i danas deca zainteresovana za košarku? Dolaze li da se upišu u školu, da li je i dalje popularna među mladima? Jeste li zadovoljni odzivom?

- Srbija je zemlja košarke i deca kod nas žive za to da budu poput naših košarkaških legendi, i to se ne menja. Izazovi danas su ozbiljni i mnogobrojni, i zadatak svih nas koji smo u sportu, ne samo u košarci, je da ih motivišemo da budu deo sporta i izaberu sport umesto svega lošeg što im je tako primamljivo, ali i nikada dostupnije. Dinamik je klub gde imate osećaj da ste deo porodice, gde imate osećaj da pripadate, a to je nekada i važnije od svakog uspeha. Po prirodi nikada nisam apsolutno zadovoljan, jer uvek verujem da još više dece i može i treba da bude deo košarke.