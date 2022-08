NEĆE DA SPAJAJU STARIJE RAZREDE: Istekao rok da osmoletke dostave školskim upravama predloge racionalnizacije

Iako je juče istekao rok do koga direktori treba da daju preloge spajanja odeljenja u školama sa manjim brojem učenika, ti predlozi još nisu počeli da pristižu u školske uprave.

- Direktori ne žele da se upuštaju u taj posao, jer ukoliko zaživi predlog da se racionalizacija uradi tako što će se i u višim razredima spajati odeljenja, opašće kvalitet nastave, zatvaraće se seoske škole i nastavnici će ostati bez posla - kažu u više osnovnih škola.

Naši sagovornici upućuju i na izjavu ministra prosvete Branka Ružića koji je nedavno rekao da je zakon o racionalizaciji direktorima dao mogućnost, a ne obavezu, da zbog bolje organizacije i kvaliteta nastave, spoje učenike različitih razreda i to od petog do osmog razreda.

Inače, prosvetari se oštro protive ovakom načinu racionalizacije, a Aleksandar Nikolić, predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije iz Leskovca kaže nam da ovaj zakonski predlog - ne sme da zaživi.

- Treba napraviti novu mrežu škola, ali na kvalitetan način uz dogovor svih aktera - smatra Nikolić. On je, inače, nastavnik fizike, pa kaže da ne zna kako bi predavao taj predmet ukoliko bi u istom odeljenju bili đaci šestog, sedmog i osmog razreda - mlađi uče kretanje, a stariji električnu energiju.

- Kako da podelim čas, kako napraviti raspored... Mi ne znamo kako da predajemo u takvoj situaciji, neka neko dođe da nam pokaže - navodi naš sagovornik.

Prema proceni sindikata, ukoliko bi zaživeo ovakav način racionalizacije, bilo bi zatvoreno oko 350 malih škola u Srbiji, a najugroženiji su ivanjički i vranjski kraj u kojima se nalazi veliki broj ovakvih obrazovnih ustanova. S druge strane, ministar prosvete Branko Ružić ocenio je kao besmislene navode da ministarstvo nastoji da zatvori seoske škole spajanjem razreda.

- Spajanje učenika različitih razreda nije gašenje škole, niti je novina u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Ovakav vid nastave primenjuje se godinama unazad u pojedinim manjim mestima u školama sa malim brojem učenika od prvog do četvrtog razreda - rekao je Ružić.

On je naveo da i danas postoje mesta u Srbiji u kojima školu pohađa samo šest učenika od prvog do osmog razreda, kao i da je trenutno 69 osnovnih škola sa manje od 50 učenika.

Ipak, nikada ranije nisu spajani u istu učionicu đaci od petog do osmog razreda.

ZA GRADIVO OSTAJE 22 MINUTA

U stručnom uputstvu o formiranju odeljenja i načinu finansiranja za školsku 2022/23. propisuje se da je kombinovano odeljenje sastavljeno od učenika dva razreda i može da ima do 15 đaka, a ono od tri ili četiri razreda do 10 učenika. Sindikati kao problem navode to što nastavnik za jednu lekciju imati 22 minuta, umesto 45.

