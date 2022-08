Stoltenberg nakon razgovora sa Vučićem o KOSOVU: Kfor spreman da interveniše ako je stabilnost ugrožena

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da je Kfor na osnovu svog UN mandata spreman da interveniše ako je stabilnost ugrožena.

Stoltenberg je na Tviteru naveo da Beograd i Priština razlike treba da rešavaju dijalogom uz posredovanje EU.

“Razgovarao sam sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o tenzijama na severu Kosova. Sve strane moraju konstruktivno da se angažuju u dijalogu uz posredovanje EU i diplomatskim putem rešavaju razlike.

Spoke to #Serbia’s President @avucic about tensions in northern #Kosovo. All sides must engage constructively in the EU-mediated dialogue, and solve differences through diplomacy. @NATO_KFOR stands ready to intervene if stability is jeopardised, based on its @UN mandate.