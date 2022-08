Medvedi na planini Goliji nisu nikakvo iznenađenje, a neretko zna da dođe i do bliskog susreta meštana sa ovim šumskim životinjama. U saradnji sa parkom prirode Golija i Biološkog fakuletata iz Beograda dve jedinke sada su dobile svoja imena i GPS ogrlice. Radun i Mališa novi su stanovnici divljih predela.

"Sa GPS ogrlicama će se pratiti njihova prirodna kretanja . Radun kao stariji medved ima daleko veću teritoriju kretanja, kreće se na delu Javora i čitave Golije. Na tom predelu je dominatan, tu teritoriju nikada nije napuštai niti išao na dalja putovanja za razliku od nekih drugih medveda njegovog uzgrasta. Mališa je dosta teritorijalniji i kreće se na jako malom protoru u okolini Radočela, što je i za očekivati shodno njegovoj starosti", kazao je za RINU, profesor Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta u Beogradu.

Mališa je star dve godine i praktično je meče koje majka treba da pusti od sebe, dok je Radun napunio više od osam godina i sada je u punoj snazi, dostiže težinu od 220 kilograma i jedan je od dominatnih mužijaka na tom prostoru. Iako ponekad i samo njihove fotografije ulivaju strah, ističe se da ukoliko ugledate medveda nema potrebe za panikom, jer se veoma retko dešava da oni prvi napadnu ljude. Mahom ih prvi osete u svojoj blizini i sakriju se.

"Kada ugledate medveda ne treba paničiti, već se udaljiti na bezbednu distancu. Uobičajna reakicija medveda je da pobegne ikoliko mu date do znanja da ste u njegovom okruženju nekim oglašavanjem. Čuće to i neće se pojaviti pred vama, ali naravno ne da preterano vičete jer to može biti kontra produktivno da se on oseti ugroženo pa u cilju odbrane da napadne", zaključio je Ćirović.