BEOGRAD I SRBIJA POSTAJU CENTAR EVROPE! U periodu od 18. do 27. avgusta u Atletskoj dvorani održaće se Evropsko prvenstvo u badmintonu! OČEKUJE SE VIŠE OD 800 UČESNIKA!

U periodu od 18. do 27. avgusta 2022. godine, u organizaciji Badminton saveza Srbije i Beograda, u Atletskoj dvorani u Beogradu, održaće se Evropsko prvenstvo za juniore Beograd 2022.

Najvažnije i najmasovnije kontinentalno takmičenje koje se održava uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Grada Beograda, a pod okriljem Evropske badminton konfederacije, okupiće najbolje takmičare do 19 godina iz 37 država Evrope. Nacionalni timovi boriće se za titulu najboljih u Evropi na ekipnom delu prvenstva koje će trajati od 18. do 22. avgusta, dok je nastavak od 22. do 27. avgusta rezervisan za individualni šampionat u svih pet takmičarskih konkurencija: muškarci i žene pojedinačno, muški, ženski i mešoviti parovi.

Uz podršku partnera takmičenja: Coca Cola Hellenic, Bambi, Tinsped, Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Beograda svi učesnici imaće priliku da tokom 10 dana trajanja prvenstva osete i pravo srpsko gostoprimstvo.

Svečana ceremonija dodele priznanja planirana je za 22. avgust, kada je u pitanju ekipno, i 27. avgust za kada je planirana dodela za pojedinačne učesnike Evropskog prvenstva za juniore.

NAJVAŽNIJI REZULTATI SRPSKIH TAKMIČARA

- Više desetina medalja na svetskim i evropskim juniorskim kupovima

- Vodeće pozicije na međunarodnim rang listama, aktuelno prvo mesto na svetskoj juniorskoj listi u konkurenciji mešovitih parova (Anđela Vitman)

- Osvojene dve bronzane medalje na prethodnom EP za juniore ( Marija Sudimac u konkurenciji žena pojedinačno i Mihajlo Tomić i Sergej Lukić u konkurenciji muških parova)

Link putem kog se možete informisati o Evropskom prvenstvu za juniore u badmintonu je www.ejcbelgrade2022.com.

