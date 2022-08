Najveće bogatstvo u životu je - imati dete, kaže danas 40-ogodišnji Zlatan Jovanović, prva "beba iz epruvete" u Austriji, koji je sada ponosan na svoje roditelje koji su se borili da ga dobiju.

Nekada "tabu" tema, o kojoj se nije mnogo ni znalo ni govorilo, danas je postala uobičajena procedura, vantelesna oplodnja, koja pomaže parovima da iskoriste svoju šansu za roditeljstvo i dobiju potomstvo.

Ali, nekada nije bilo tako, a Jovanović se prisetio kako je i kada saznao da nije "obična" beba.

"Dok sam bio mali, za svaki rođendan, majka me je vodila negde, u parkić, slikao sam se za novine i mislio sam da je to kod svakog deteta tako. Nisam tome pridavao pažnju, osećao sam se kao ''normalno'' dete", priča Jovanović.

Međutim, kako je odrastao, polako je shvatao da je, ipak, u nečemu poseban.

"Možda sam bio šesti, ili sedmi razred, moja razredna mi je to rekla. Tada nisam tačno ni znao šta je to, ali znao sam da nisam obična beba. Majka je pokušala da mi objasni, ali više sam saznao sam", rekao je on.

Na pitanje kakva je bila reakcija njegove okoline, ali i njegova, kaže da je njemu sve to bilo "kul", gledao je sebe u novinama... a, za drugare iz škole, na kratko je postao "meta" podsmeha, ali je sve to brzo prošlo.

Na svoje roditelje, Jovanku i Dragana, ali posebno na majku, danas je posebno ponosan.

"Čuo sam neke stvari, šta je moja majka morala da izdrži, dok je bila sa mnom trudna, šta su druge žene pričale o njoj... Našao sam neke kasetice za diktafon, čuo sam neke snimke, kako je davala intervjue, kako su je druge žene gledale... Šta je ona prošla, svaka njoj čast", sa ponosom ističe Jovanović.

Danas je toga itekako svestan - najveće bogatstvo na svetu je - imati svoje dete.

"Roditelji će sve da učine da dobiju dete i svaka čast mojoj majci što se potrudila da mene dobije. Ponosan sam", kaže on i dodaje, šaljivo:

"Mi, deca koja smo rođena vanteleskom oplodnjom možemo da kažemo da smo 100 odsto sigurni da smo željena deca, a ostali tek 99 odsto".

Njegov otac je rodom iz okoline Šapca, sela Jalovik, a majka iz okoline Trstenika.

Nikada u Srbiji nije naišao na bilo kakvu negativnu reakciju, zbog činjenice koja je obeležila njegov život.

Naprotiv, kako u široj familiji ima čak 13 sestara, a tek dva brata, a da je on bio prvo muško dete, porodice i sa očeve i sa majčine strane su se njegovom dolasku posebno obradovale.

"Bilo je veselo, bila je velika radost, jer se rodilo muško dete. Važno je bilo da sam rođen i da sam bio zdrav", rekao je Jovanović.

Danas, u 21. veku, i sa iskustvom kroz koje je prošao i svim što je osetio na svojoj koži, bez dileme kaže - svaki par bi posavetovao da se, ukoliko imaju problema sa začećem, podrvgnu vantelesnoj oplodnji.

"Zašto da ne? Ja bih prvi, kada bih imao problem, otišao na vantelesnu oplodnju i ne ih ni krio. Ne možete prirodnim putem - pokušajte tako. Za mene je najveće blago imati svoje dete. Ja još nisam oženjen, još uvek nemam decu, ali ne mogu da zamislim veće blago, nego da dobijem decu", rekao je Jovanović.

U Srbiju, kaže, dolazi dva puta godišnje, na po dve nedelje, ili češće, ukoliko mu to obaveze dozvole.

Svakako u Srbiji je uvek u martu ili aprilu, i u septembru.

Najveći deo svog odmora provodi u selu, koje, kaže, ne bi menjao ni za jedno more.

"Nisam nikad bio na moru. Kada sam hteo, bio sam premlad da idem sam sa društvom, kasnije se razboleo otac, pa deda, nikako nije bilo prilike... Sada me i ne vuče da idem na more. Za mene nema ništa lepše nego kad odem u Srbiju, ujutru ustanem, skuvam kafu, izađem na terasu, a nigde nikoga oko mene. Prvi asfalt na dva kilometra od moje kuće.. Ponekad vidim i srne koje se približavaju mom bunaru", priča Zlatan.

Zlatan je rođen 5.avgusta 1982. godine, a pet godina kasnije, prirodnim putem, njegovi roditelji dobili su i devojčicu Jasminu, a Zlatan sestru i prijatelja za ceo život.

"Ona je rođena normalnim putem, posle mene. Mada, i ovo ''veštački'' je normalno, naročito danas u svetu, s obzirom na to koliko se beba rodi kroz proces vantelesne oplodnje", rekao je Jovanović.

Austrijski mediji na svaki okrugli rođendan našeg Zlatana podsećaju na činjenicu da je on prva beba iz epruvete u toj zemlji.