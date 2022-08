DA LI JE U GRČKOJ UZ LEŽALJKE OBAVEZAN I DODATNI TROŠAK? Žena u Paraliji platila ležaljke ali onda je došao čovek i tražio da uzmu i ovo!

Ove godine dan na plaži košta skuplje nego ranije i to gde god da letujemo. Cene su skočile, a turisti se često sreću i sa situacijama gde su "primorani" na dodatni trošak.

Tako je jedna turistkinja iz Srbije posetila Paraliju, uzela ležaljke na kojima je pisalo da koštaju pet evra, ali onda je morala da spremi još novca, a na to nije računala.

"Paralija, ovo što piše na slici i nije baš tako. Pre neki dan smo rešili da isprobamo ležaljke, smestismo se ispod jednog suncobrana, prilazi konobar i kaže "drink", a ja " ne, ne", on uporno "drink" , odmahnu glavom i ode. Žena malo ispod nas mi reče da je ne, ustvari da, i tako se ja pripremim s ono engleskog što znam, izvadim 5 evra i kad je prošao ponovo kažem da ne želim piće, možda kasnije, a on će " kasnije da, možda ne", što znači da pored navedene cene morate uzeti i piće koje nije ispod 5 evra, i nije to problem, već u netačnoj informaciji, a slično je i na drugim mestima. Kažu da su Grci ljuti na nas Srbe što malo trošimo, pa dođite gospodo u Srbiju i potrošite 10 odsto onoga što su Srbi potrošili kod vas, pa se onda žalite", napisala je ona u Fejsbuk grupi Grka info.

Ona je ovom objavom htela da upozori i druge turiste, međutim, zbog poslednje rečenice mnoge je i naljutila.

"I u Srbiji kad sedneš u kafić moraš da naručiš nešto. Il' pij ili šetaj!", "Najbolje da oni nama plate što letujemo u njihovoj zemlji", "A vi biste da sednete u kafić (bar) a da ne pijete ništa? Ja ne znam gde to može", "E zbog ovakvih nas mrzi ceo svet jer uvek nešto se tera po svom i mudruje se", "

"Posao je posao. Srbija nema more pa zato letujemo u zemljama koje ga imaju. Ponuda mnogo, cena i kvalitet ne idu uvek zajedno, ali svako ima pravo na izbor. Imamo pravo da trošimo koliko želimo ili možemo, ljutio se neko ili ne. Jedino što moramo, tj. treba da se pridržavamo propisa, zakona, pravila. Ako je ležaljka 5 evra , onda nije 10 i obrnuto", napisao je on.

Sa druge strane bilo je i onih koji su se složili sa tim da postoje mesta na kojima uz cenu ležaljke dobijate piće, dok su drugi insistirali da se praksa naplate i ležaljke i pića (iako to nije istaknuto) - podrazumeva, samo zato što ste seli na barsku ležaljku.

"Što se podrazumeva ako nije navedeno uvek i svuda gde sam bio na Tasosu u cenu ležaljke je uračunato piće to jest dva", "Uz piće imali ležaljke ceo dan. Od 12 do 16 odemo u apartman stvari sve ostavimo. Nikad niti jedan problem nismo imali", pisali su ostali u Fejsbuk grupi Grčka info.

"Ako je pet evra onda nije 10"

Jedan od komentara, ili kako bi se moglo reći zaključak, dao je jedan od članova ove grupe.