POČINJU PAKLENE VRUĆINE: Izdato VAŽNO UPOZORENJE - vremenske prilike su OPASNE!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će do petka na području Srbije biti veoma toplo.

Maksimalna temperatura danas od 32 do 35 stepeni Celzijusa, sutra od 34 do 37, a u petak na jugu i istoku Srbije lokalno i do 39 stepeni Celzijusa, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

Na području Bačke, Banata, Srema, Pomoravlja i istočne Srbije na snazi je narandžasti meteo-alarm, što znači da je vreme opasno.

U ostalim delovima zemlje na snazi je žuti meteo-alarm, koji označava potencijalno opasno vreme.

Na području Beograda najviša temperatura danas oko 34 stepena, sutra oko 37, a u petak do 35 stepeni Celzijusa.