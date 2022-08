NOVI SISTEM KONTROLE BRZINE NA PUTEVIMA U SRBIJI: Kamere na 50 lokacija auto-puta! Pod lupom i OVO!

U Srbiji je na snazi novi sistem kontrole brzine vozila na auto-putevima, ali vozačima dodatno na ovim brzim saobraćajnicama prete i kazne zbog nevezivanja pojaseva i korišćenja mobilnih telefona u toku vožnje!

Raniji sistem predviđao je da se kontrola brzine vrši između dve naplatne rampe, tako što je postojalo minimalno vreme koje je potrebno da se stigne od tačke A do tačke B, odnosno od jedne do druge naplatne stanice, a ukoliko bi neko stigao brže, to bi automatski značilo da je vozio brže od dozvoljenih 130 km/sat.

Međutim, po novom sistemu skoro će u potpunosti biti isključene raznorazne mahinacije kakvih je bilo u prethodnom periodu kada se dešavalo da, na primer, vozač na auto-putu vozi nedozvoljenom brzinom, a onda sedne na benzinsku pumpu, napravi pauzu i smanji srednju brzinu, te ne zaradi nikakvu kaznu.

Postavljeno 50 “kontrolnih punktova”

Za razliku od prethodnog perioda kada se brzina merila između desetak glavnih naplatnih rampi, novi sistem previđa merenje prosečne brzine između više od 50 lokacija na kojima su postavljene najmodernije kamere! Tako će, na primer, kako je otkrila u svom najnovijem broju revija Sat plus, na auto-putu od Beograda do Niša kamere snimati na 12 lokacija - Vrčin, Mali Požarevac, Umčari, Vodanj, Smederevo, Velika Plana, Markovac, Batočina, Jagodina, Paraćin, Pojate i Aleksinac. Na potezu od Beograda do Preljine, kamere se nalaze na Ubu, kod Lajkovca, Ljiga i Takova, a od Beograda do Šida u na lokacijama Pećinci, Ruma, Sremska Mitrovica, Kuzmin, Morovci, Adaševci. Konačno, na auto-putu od prestonice do Subotice snimaće se kod Inđije, Beške, Kovilja, Novog Sada, Zmajeva, Vrbasa, Bačke Topole i Žednika.

Ovo je, kako su istakli nadležni, samo prva faza projekta, pošto se u narednoj očekuje postavljanje portala na još pet lokacija na deonici od Niša do Pirota, odnosno još 11 od Niša do Preševa.

Softver meri, nema ljudskog faktora

Novi sistem primenjuje staru računicu, a bazira se na prosečnoj srednjoj brzini. Na svakoj od deonica, dakle između svake od kontrolisanih tačaka, postojaće minimalno vreme za koje je moguće preći od tačke “A” do tačke “B”, a da se ne prekorači dozvoljena brzina koja na auto-putevima u našoj zemlji iznosi 130 km/sat. Razlika je u tome što se ranije računala prosečna brzina na deonici od 150 kilometara, a sada će to biti na mnogo manjim, ponekad samo od 20-30 kilometara!

Kako su obelodanili nadležni, kamere će prvo snimiti tačno vreme kada je neko vozilo prošlo pored jedne kontrolne tačke, zatim i pored naredne, a softver će automatski podeliti rastojanje u kilometrima sa vremenom koje mu je bilo potrebno u sekundama. Na taj način dobiće se prosečna brzina kojom se automobil kretao između dve zone snimanja. Kamere će na portalima snimati registarske tablice vozila, ali i tačno vreme kada je snimak napravljen.

Kazne stižu pravo na kućnu adresu

E sad, šta se dešava kada se utvrdi da je neko vozilo prekoračilo srednju dozvoljenu brzinu na auto-putu? Kada je reč o građanima Srbije, oni će dobiti kazne na kućne adrese i imaće mogućnost da u roku od osam dana plate polovinu kazne ukoliko nisu prekoračili dozvoljenu brzinu za više od 40 km/sat. Dakle, ako je dozvoljeno 130 km/h, da nisu vozili preko 170 km/h. U slučaju da se je registrovano veće prekoračenje brzine, u tom slučaju vozač će morati kod prekršajnog sudije.

Kada su stranci u pitanju, koji često divljaju po srpskim auto-putevima, za sada će oni biti kažnjvani direktno, na licu mesta, od strane patrola saobraćajne policije, mada se uveliko radi na sistemu koji će omogućiti da im se kazne naplaćuju po izlasku iz Srbije ili kada sledeći put budu ušli na teritoriju naše zemlje.

Druga stvar koja je takođe interesantna je što, teoretski, vozač na potezu od Beograda do Niša može da dobije čak 12 kazni, ako prekorači srednju dozvoljenu brzinu između svakog od “kontrolnih punktova”! Međutim, kako je za reviju Sat plus istakao Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, to se neće desiti.

- Nije nam namera da zatrpamo sudove sa prekršajnim prijavama, nego da sklonimo sa puteva, makar i privremeno, one koji predstavljaju opasnost za druge učesnike u saobraćaju. Nećemo slati više prijava, iako bismo to mogli, već ćemo izabrati deonicu gde je prekoračenje brzine bilo najveće - rekao je Lakićević za reviju Sat plus.

Znaci na auto-putu nisu obavezni

Kako tvrde nadležni, ne postoji zakonska obaveza da na auto-putu budu istaknuta upozorenja da kamere snimaju vozila, niti gde se nalaze portali. Po njihovim rečima zakonski je sasvim dovoljno to što svuda postoje znaci o ograničenju brzine od 130 km/h čega bi svi trebalo da se pridržavaju. Ipak, nije isključeno da u nekom narednom periodu ovakvi upozoravajući znaci osvanu duž auto-puteva širom Srbije, kako bi dodatno upozorili vozače.

Prema zvaničnim podacima, u poslednjih pet godina, u saobraćajnim nezgodama koje su se događale na auto-putevima, godišnje je u proseku gubilo život 40 učesnika u saobraćaju, a najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda bila je vožnja neprilagođenom brzinom.

Snimaće čak i pojaseve i telefone

Pored prekoračenja brzine, nove moderne kamere detektovaće i korišćenje mobilnog telefona prilikom upravljanja vozilom i nevezivanje sigurnosnog pojasa. Dakle, ubuduće će i takvi saobraćajni prekršaji moći da budu sankcionisani bez prisustva saobraćajne policije na terenu, a dokaz će biti fotografija vozila sa registarskom oznakom, ali i fotografija na kojoj se vidi osoba koja nije vezana ili vozač koji ima telefon u ruci.

Zbog ovoga će sigurno mnogi sledeći put dobro razmisliti pre nego što krenu da voze auto-putem a da nisu vezani ili da telefoniraju tokom vožnje.

Kazne za prekoračenje brzine

do 10 km/h

3.000 (1.500 za osam dana)

11-20 km/h

5.000 (2.500 za osam dana)

21-40 km/h

10.000 (5.000 za osam dana)

41-60 km/h

10.000 do 20.000, tri kaznena poena i zabrana upravljanja bar 30 dana

61-80 km/h

20.000 do 40.000 (ili do 30 dana zatvora), šest kaznenih poena i zabrana upravljanja bar tri meseca

81-100 km/h

100.000 do 120.000 (ili 15 dana zatvora), 14 kaznenih poena i zabrana upravljanja bar osam meseci

preko 100 km/h

120.000 do 14.000, 30-60 dana zatvora ili 240-360 sati dobrotvornog rada, 15 kaznenih poena i zabrana upravljanja bar devet meseci.