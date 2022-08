SEO U FORMULU JEDAN I RAZBESNEO POLICIJU: Misteriozni vozač u Češkoj napravio šou na auto-putu, sada ga svi traže (VIDEO)

Policija je tad ušla u trag osumnjičenom, ali je vozač negirao optužbe. Na kraju je izbegao novčanu kaznu od desetina hiljada dolara ili čak jednogodišnju zabranu vožnje, zahvaljujući kacigi koju je nosio tokom vožnje, zbog čega ga je bilo nemoguće pouzdano identifikovati sa snimka.



Sada se čini da se nesankcionisani vozač vratio. Na istoj deonici autoputa D4 ljudi su primetili istu formulu koja je išla pored drugih vozača na autoputu.

Someone took an old GP2 car on a highway joyride in the Czech Republic.



Police have not been able to identify the driver and are looking for him.



📸: @MigueluVe pic.twitter.com/rNgr8j87H0