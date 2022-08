Vulin: Zašto ne objavite adresu urednika tabloida Danas?

Vulin je izjavio da je tabloid Danas najgrublje prekršio zakon, te da policija to ozbiljno shvata.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin komentarisao je sraman postupak tabloida Danas, koji je objavio adresu na kojoj žive deca predsednika Vučića, kao i hajku koju je tabloid Danas poveo protiv njega zato što je stao u zaštitu porodice Vučić.

- Da bi opravdao ono što ne može da se pravda, objavljivanje adrese gde žive deca predsednika Srbije Aleksandra Vučića, tabloid Danas je pozvao u pomoć lekare, nevladine organizacije opšte namene, stručnjake za frekvencije, bivše poverenike, političare. Osim ličnih uvreda, tabloid Danas nije uspeo da objasni odakle mu pravo da objavi bilo čiju adresu, a posebno adresu dece Aleksandra Vučića. Ako je to tako dobro i ispravno, da li drugi mediji mogu da objave adresu urednika Danasa i njihovih branitelja? Nije sporno da tabloid Danas mrzi Vučića i sve nas koji sa Aleksandrom Vučićem delimo uverenja i ne bojimo se to i da kažemo, ali jeste sporno da se svakom ludaku i mrzitelju dojavi adresa ispred koje mogu da iživljavaju najniže strasti i leče svoje frustracije. Za to bi im morala biti dovoljna terapijska zajednica tabloida Danas - izjavio je ministar Vulin.