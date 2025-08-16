AKTUELNO

Sad je sve jasno! Palo žestoko raskrinkavanje Milovanovih namera prema Aleksandri, ona pokušala da preokrene situaciju! (VIDEO)

Reže rečima!

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić. Usledilo je uključenje gledalaca:

- Dobro veče, Mateja ovde iz Beograda. Pozvao sam zbog Aleksandre i Jelene. Ja volim i jednu i drugu. Simpatične su mi obe. Jelena mi je oduvke bila takva, a prisustvo Ivana mi je kvarilo doživljaj. Uvukao te u tu rupu i njegovu prazninu. Pa čak i da ti je kupila sestra imaš stan na nekom lepom mestu. On verovatno ne zna svoj komšiluk jer je pola života bio u rijalitiju, a pola pijan - rekao je gledalac.

- Ja baš ne znam svoj komšiluk - rekao je Ivan.

- I za Aleksandru mogu da kažem sve najlepše. Devojka je stvarno pozitivna, ima lepu energiju i egzotičnu lepotu. I Marijana i Aleksandra su divne žene, ne znam šta su videle u njemu. Milosava je pošteno izvukla. Vezu sa Milovanom ne podržavam. Mislim da on igr an tu kartu da ne bi ispao potpuni gubitnik. Da li je to sa Milovanom samo neka nada ili vidiš neku perspektivu? - pitao je gledalac.

- Mi jako lepo funkcionišemo. Neće se to lako zaobići i zaboraviti, ali mislim da može i da ima za šta da se bori - rekla je Aleks.

