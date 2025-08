Bez oca ne postojiš, pare su kod njega: Uroš oduvao Luku u dve rečenice! Anelinu vernost stavio pod lupu, spremio klipove da je uništi! (VIDEO)

Reže rečima!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Luku Vujovića, Sandru Obradović i Uroša Stanića.

- Zoran iz Smedereva ovde. Pozdravljam sve iz studija. Uroša pozdravljam jer koliko on voli svoju majku, svaka čast. Što se tiče Sandre, nisam upoznat sa vezom što je imala sa Lukom, ali hoću nešto da objasnim. Evo zašto tata od Luke ne želi Aneli. Vujoviću su poznata crnogorska familija. Daće Bog da nije to što ja mislim. Sandra, zašto nisi više sa Lukom? - rekao je gledalac:

- Čovek me prevario na javnoj televiziji, pa ne znam koja budala bi mogla da se pomiri. Ja sam pokazala da sam se držala svog stava da se niakd neću pomiriti - rekla je Sandra.

- Trebao je da dobije šamarčinu za takve stvari, isto kao što je Terza uradio. Sandra je l' imate dece sa Lukom? - pitao je gledalac.

- Ima, ali sa sadašnjim - rekao je Luka.

- Postoje razni klipovi, on je uvek tvrdio da sam ja lažov. Pričao je da je on tu an poslu, da trebam da ga razumem... - rekla je Sandra.

- Ljudi će pomisliti da je on ušao u vezu sa Aneli zbog posla - rekla je Ana.

- Tako je on pričao. Koja korist može da bude od njihove veze. Oni su potencirali poklone - rekla je Sandra.

- Njihova veza jeste rijalti veza. Furaju priču zarad rijalitija, mirili su ih fanovi, pokloni i podrške. Dok je Aneli bila sa njim u vezi, pa spominjanje Alibabe, Janjuša, muvanje sa Karićem... Psovali su obostrano jednod rugom porodicu - rekao je Uroš.

- Igranje rijalitija sa detetom je dno dna. Je l' ona od tebe krila trudnoću, pa je govorila da si joj nasilno pravio dete, je l' ti spovala oca i majku? Ti si ugašen sam po sebi, kao i tvoja veza. Bez oca ne postojiš jer su pare kod tvog oca. Kad si ti Aneli odbranio? - rekao je Uroš.

- Ja da je branim, a ima 35 godina?! - rekao je Luka.

- Što se kuneš u dete da ćeš zakopati dete ako se pomiriš sa njom? Ja se jako plašim da li je ona trenutno verna jer je prošle sezone, pokazaću snimke čuvenog Mitketa iz G klase. Ti pokloni koje si dobio ne znači da ti je idiličan odnos. Testove sam ti doneo jer ste blamovi koji seju decu po rijalitiju. Tvoja devojka pije kontracepciju, a onda govori da si joj nasilno pravio dete. Meni je Sandra dno dna što je u komunikaciji sa njegovim ocem - objasnio je Uroš.

- Pričaj o tome! Nek se bavi svojom porodicom i svojim ocem, a ne mojim- skočio je Luka.

- Jesi joj dao brijač? Je l' i dalje štrokava? Sandra po meni je ovo poniženje, imaš svoje roditelje - rekao je Uroš.

- Devojka je patološki lažov, ajde izbaci klipove koje imaš - skočio je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić