OČEKIVAO SAM SKUPLJE OD NJEGA: Đedović žestoko osudio Gastozovo ponašanje, nije štedeo reči za Peju: Kocka ostavlja najveće posledice! (VIDEO)

Reže rečima!

Darko Tanasijević porazgovaro je sa Markom Đedovićem o trenutnim situacijama iz Bele kuće.

- Sad je najveće ludilo. Ne sviđa mi se Gastozovo ponašanje. Deluje mi kao trećerazredni rijalti. Ovo sve oko ANđele mi nije realno dešavanje. Od klipova sam počeo daq doživljavam transver blama. Nakon toga se dešava da on priča da su mu prestale emocije, što smo mi videli. Očigledno je da su prestale, očigledno je da ga boli ku*ac za Pavla. Bolelo ga du*e što je ona bila sa Pavlom. Nakon nekog vremena je pitao, a onda celokupna priča o nepoverenju u Anđelu zbog autobusa i svega. To nema veze sa Pavlom, jer je on ušao u vezu sa njom sa uverenjem da je njegova bivša devojka. I da je ste i da nije bila sa Pavlom, ja sam odlučio da verujem, ona nije dužna da priča o tome. Ovo trlajnje jezikom je totalni fuš. Meni je sve smrdelo od samog starta. On je sve vreme ustajao i govorio da joj je verovao. Pa kako si izguvio poverenje od nekoga kome nisi tražio poverenje za to. Ja sam mnogo skuplje očekivao od njega. Kad Anđela njemu pripreti, ona vrati priču na Pavla. On svesno i namerno koristi sve protiv Anđele. Zamisli da me neko pita sa kim sa bio pre dve godine, a da će zauzvrat biti sa mnom, ma ajde! Odjednom se liže sa Pejom, kome je je*o mamicu. Ena me nikad nije opsovala, i loše je što smo nas dvoje dobri, a što su njih dvojica to je do ja*a. Odgovaraju mu komentari Ivana Marinkovića jer govori da je on povređen i izneveren. Mislim da je imao emocije, ali da ih nema više. U nedoumici je da li je bolje da bude žrtva ili dobru ljubavnu priču - rekao je Šedović, pa nastavio o Peji:

- Ima jedna skulptura u Odeonu, tako izgledaju hejteri. Šuplja glava. Svi su drugi krivi za tvoj lični neuspeh. Ona nije slatka, ali gde je ona to vaspitanje o kome svi pričamo. Ti napadaš Đedovića koji ti nije rekao ružnu reč. Njegov otac me zamolio, a vidim da je u nekim teorijama i da je napušten. Ja da hoću on bi za dva dana bio u ustanovi. Zataškava svoj izbor Karića. Stefan mu je ispao prijatelj. Video je da će tim zadatkom nagu*iti druga, pa je prekinuo zadatak. Zataškavaju situaciju. On je svakako izabrao prijatelja. Kavrić nije glup. Želeo je da zaštiti prijatelja, da se ne vidi jasno njegov izbor. Ne možemo da se poredimo. On je njen momak, a ja njegov drug. On sebe poredi sa Kačavendom u odnosu sa Aneli, sve je zbrkao. On je meni simpatičan za rijaliti, a za sve drugo ne. Nikad mi nije bilo jasno kad se pričalo na fakultetu da kocka ostavlja najveću zavisnost i posledice - rekao je Đedović.

Autor: A.Anđić