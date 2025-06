Reže rečima!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi sa ukućanima porazgovarao na temu: Da li veruju u sudbinu ili veruju da svako kroji svoj život. Anđela Đuričić je prva dobila reč:

- Verujem u sudbinu, ali svako ima svoje izbore koji vode do te sudbine. Sudbina je svakome od nas predodređena, ali mi svojim postupcima dovodimo do toga. Svaka osoba je mom životui donela neku pouku ili lekciu. On me neučio da ne idem više na čaj. Od sad pijem vodku. Sa čajem je klasična žvaka, a sa vodkom je iskreno - rekla je Anđela.

- Kada si poslednji put promenila mišljenje o nekoj važnoj stvari i zašto? - pitao je Darko.

- Promenila sam o sebi. Mislila sam da sam pametna, ali sam glupa za ljubavne odnose. To je neprocenjivo koliko sam glupa, ovakva budala ne može da se rodi. Ja uvek verujem u sliku koju idealizujem u svojoj glavi. Verujem u ono što mi se prezentuje. U svojoj glavi želim da se slepo držim toga kao što je bilo tada. Kad gledam sve veze u kući, imali smo problema koje je on najčešće izazivao, jeste nam veza bila najbolja. Nismo imali svađe epskih razmera. On jeste prevarant poslednjih sedam ili deset dana. Došao je momenat kad ne možemo da prevaziđemo neke stvari. Mislim da je u ovoj kući moja najbolja veza - rekla je Anđela.

- Šta te više oblikovalo, detinjstvo ili greške koje si pravila kao odrasla osoba? - pitao je Darko.

- Kad sam odrsala. Ja sam imala prelepo detinjstvo. Oblikovalo me to kad sam došla iz porodičnog gnezda recimo ovde. Ovaj vid slobode nisam imala dok nisam došla ovde. Oblikovao me moj svaki slobodan korak bez savetovanja sa mamom ili sestrom. Trenutno sam toliko pogubljena da ne znam da li se razlikujem od Anđele od pre tri godine. Ja sam toliko hrabra da se to svodi na ludost. I dalje mislim da sebe spoznajem pre odnosa sa njim i naon odnosa sa njim - ispričala je Anđela.

- Da li je porodica iznad svega ili je važnije biti veran sebi? - pitao je Darko.

- Gde sam mislila da sam pametnija od porodice, uvek sam došla na njihovo. Svaki put sam rekla mami da je bila za sve u pravu. Mnogo su iskusniji i mudriji od nas i meni ne može niko da želi bolje od roditelja mojih. Ja sam uvek vila više mamina i bila sam otvorenija sa mamom. Slobodnija sam i mnogo mi je lakše - ispričala je Anđela.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić