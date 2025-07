Gledateljka demolirala Peju! Ena dobila ZLATNE SAVETE, pa saznala ko je njena idealna osoba! (VIDEO)

Reže rečima!

U toku emisije "Narod pita", uključila se gledateljka koja je ishvalila Enu Čolić.

- Ena, ti si toliko lepa, pametna i elokventna. Imaš srce kao vasionu. Tvoj jedini problem je što ti se desila ljubav, ali pogrešna. Nije Peja zaslužio tvoju iskrenu ljubav. Borila si se kao lavica i za tebe i njega. Aneli nije tebi ni do kolena. Ona je nepismena. Upiši fakultet, završi zbog sebe.Dokaži sebi da ti to možeš. Ko bi rekao da imaš sina od 13 godina.Zamislite da se jedna Aneli poredi sa Enom. Da je njegova majka navijala za ljubav ona bi bila sa svojim mužem. Ti ćeš krajem godine upoznati starijeg muškarca koji će biti bogat. Stalno je naglašavao da je fakultetski obrazovan, a ne zna boje naše zastave. On ima jedinu ljubav prema kocki. Precrtaj ga. On ne postoji u tvom životu. On je tebe unazadio. Aneli, koji ste školu završili? - rekla je gledateljka.

- Pričala sam o tome. Nikoja, tako se zove - rekla je Aneli.

- Gospodin Asmin je rekao sve o Vama, ko ste i šta ste. Vi ste prirodno glupa osoba. Vi niste ona opajdara stara. Sa budalom ne treba raspravljati - dodala je gledateljka.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić