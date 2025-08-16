Oglasio se Aleksandrin bivši muž: Jednom porukom dokazao da su konci u njegovim rukama! Ivan jedva dočekao da se nasladi, pa zaratio u studiju! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić.

- Pozive niko ne može da ospori. Ja u minut dođem, samo da bude kako on kaže, samo da ja vidim svoje dete. On sad udara baš nisko, ne dozvoljava mi.Bila sam u ulici gde Uroš živi i čula sam da me neko doziva mama, onda mi je Anastasija rekla da me doziva iz kuće. Cela kuća je pod kamerama, rekla mi je da me o snima. Ona želi i ona je mene zvala - rekla je Aleks.

- Evo Uroš se oglasio i kaže da je privremena mera drugačija, neka se pridržava toga i ona i ja, i sve će biti u redu - rekao je Darko.

- Ne piše da je komunikacija zabranjena. Niko ne može da zabrani majci, a ni ocu da se čuje sa detetom - rekla je Aleks.

- Ako ti viđaš dete petkom imaš privremenu meru i ti možeš još jedan dan da vidiš dete na par sati. To je dobra volja - ubacio se Ivan.

- Šta je bre dobra volja?! - skočila je Aleks.

- Ja sam ti samo rekao, ono što sam objasnio i što znam iz zakona. Ti si kao majka izgubila starateljstvo, ova nema dete i vi meni udarate na dete - ubacio se Ivan.

- Samo gledaš da nekoga uvrediš. Ja starateljstvo nisam izgubila - rekla je Aleks.

