Oglasio se Aleksandrin bivši muž: Jednom porukom dokazao da su konci u njegovim rukama! Ivan jedva dočekao da se nasladi, pa zaratio u studiju! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić. 

- Pozive niko ne može da ospori. Ja u minut dođem, samo da bude kako on kaže, samo da ja vidim svoje dete. On sad udara baš nisko, ne dozvoljava mi.Bila sam u ulici gde Uroš živi i čula sam da me neko doziva mama, onda mi je Anastasija rekla da me doziva iz kuće. Cela kuća je pod kamerama, rekla mi je da me o snima. Ona želi i ona je mene zvala - rekla je Aleks.

- Evo Uroš se oglasio i kaže da je privremena mera drugačija, neka se pridržava toga i ona i ja, i sve će biti u redu - rekao je Darko.

- Ne piše da je komunikacija zabranjena. Niko ne može da zabrani majci, a ni ocu da se čuje sa detetom - rekla je Aleks.

- Ako ti viđaš dete petkom imaš privremenu meru i ti možeš još jedan dan da vidiš dete na par sati. To je dobra volja - ubacio se Ivan.

- Šta je bre dobra volja?! - skočila je Aleks.

- Ja sam ti samo rekao, ono što sam objasnio i što znam iz zakona. Ti si kao majka izgubila starateljstvo, ova nema dete i vi meni udarate na dete - ubacio se Ivan.

TEROR NE PRESTAJE! Aleksandra nakon prethodne emisije dobila KRIVIČNU PRIJAVU od bivšeg muža, pa progovorila o Marijani: Razočarala me kao majka i kao

- Samo gledaš da nekoga uvrediš. Ja starateljstvo nisam izgubila - rekla je Aleks.

