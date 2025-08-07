RED PRETNJI, RED DOKAZA! Opšti haos u studiju, Milosava i Ivan u duetu demoliraju Milovana, Aleksandra izvukla deblji kraj! (VIDEO)

Au!
U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović.
- Alo lepotice, gde si - pročitala je Aleksandra poruke koje je dobijala od Ivana Marinkovića, pa dodala:
- Ovaj čovek je za ustanovu. On nema pravo reči, svi smo mi grešni, ali ovo što on radi je nehumano. Nečovek, alkoholičar i nula otac - rekla je Aleks.
- Rekao sam da ja pišem svim svojim bivšim devojkama. Šta si rekla malopre na reklamama? Da si se zaklela u dete da ćeš mi je*ati majku. Napisao sam Jeleni za Beku. Ovo nisam očekivao da će da uradi. Ako moje devojke ovo pišu, to je strašno - rekao ej Ivan.
- Njega niko ne može da svari više. Mene ona nema potrebe da veri, mi smo bolji nego ikad - rekao je Milovan.
Zašto želiš toliko da stupiš u kontakt sa Jelenom? - pitala je voditeljka.
- Ja bih voleo da budem kao njen dečko fudbaler zato jooj pišem. Ironičan sam. Nisam imao pojma ni da su ova dva u vezi - rekao je Ivan.
- Svi ste ušli preko mene - skočila je Aleks.
- Svoje du*e bi dao dda uđe opet u rijaliti. Čovek koji ne zna da živi među narodu i ne zna ništa da radi, jedino zna da vređa i omalovažava. Ti ga braniš - rekao je Milovan.
- Jesi li ucenjivao socijalnog radnika - skočila je Milosava.
- Sutra ja idem kod njega da vidim da li sam pretio - rekao je Milovan.
- Evo ti dokaz kako je Aleksandra Nikolić ucenjivala svog muža - ubacio se Ivan.
- Ne možete mi ništa lakoholičarki i kockari - rekla je Aleks.
- Nisi za bolje nego za ka*anje! Je*emt i mamu u pi*ku. Ima da te je*em ponovo, a onda ću da te snimam kao ovaj klošar - ponavljao je Ivan.
- Polako dolaziš na red. Moj i tvoj rijaliti nije završen! Je*o te ko te stigao, eto - vikala je Milosava.
- Evo kakav je odnos majke i ćerke. Tvoja ćerka ima majku koja je sa Urošem, njenim mužem - rekao je Ivan.
- I Uroš i on će odgovarati za tih 300 evra. Da Bog daq sahranila decu ako je tako, da Bog da nemali sreće i jedan i drugi. Je*em ti te mare! Ne treba mi ništa! Ja neću da je spašavam od Milovana. Ne boli me više ništa. Ti ako si takav kaži, ako nisi nemoj - rekla je Milosava.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić