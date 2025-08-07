RED PRETNJI, RED DOKAZA! Opšti haos u studiju, Milosava i Ivan u duetu demoliraju Milovana, Aleksandra izvukla deblji kraj! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović.

- Alo lepotice, gde si - pročitala je Aleksandra poruke koje je dobijala od Ivana Marinkovića, pa dodala:

- Ovaj čovek je za ustanovu. On nema pravo reči, svi smo mi grešni, ali ovo što on radi je nehumano. Nečovek, alkoholičar i nula otac - rekla je Aleks.

- Rekao sam da ja pišem svim svojim bivšim devojkama. Šta si rekla malopre na reklamama? Da si se zaklela u dete da ćeš mi je*ati majku. Napisao sam Jeleni za Beku. Ovo nisam očekivao da će da uradi. Ako moje devojke ovo pišu, to je strašno - rekao ej Ivan.

- Njega niko ne može da svari više. Mene ona nema potrebe da veri, mi smo bolji nego ikad - rekao je Milovan.

Zašto želiš toliko da stupiš u kontakt sa Jelenom? - pitala je voditeljka.

- Ja bih voleo da budem kao njen dečko fudbaler zato jooj pišem. Ironičan sam. Nisam imao pojma ni da su ova dva u vezi - rekao je Ivan.

- Svi ste ušli preko mene - skočila je Aleks.

- Svoje du*e bi dao dda uđe opet u rijaliti. Čovek koji ne zna da živi među narodu i ne zna ništa da radi, jedino zna da vređa i omalovažava. Ti ga braniš - rekao je Milovan.

- Jesi li ucenjivao socijalnog radnika - skočila je Milosava.

- Sutra ja idem kod njega da vidim da li sam pretio - rekao je Milovan.

- Evo ti dokaz kako je Aleksandra Nikolić ucenjivala svog muža - ubacio se Ivan.

- Ne možete mi ništa lakoholičarki i kockari - rekla je Aleks.

- Nisi za bolje nego za ka*anje! Je*emt i mamu u pi*ku. Ima da te je*em ponovo, a onda ću da te snimam kao ovaj klošar - ponavljao je Ivan.

- Polako dolaziš na red. Moj i tvoj rijaliti nije završen! Je*o te ko te stigao, eto - vikala je Milosava.

- Evo kakav je odnos majke i ćerke. Tvoja ćerka ima majku koja je sa Urošem, njenim mužem - rekao je Ivan.

- I Uroš i on će odgovarati za tih 300 evra. Da Bog daq sahranila decu ako je tako, da Bog da nemali sreće i jedan i drugi. Je*em ti te mare! Ne treba mi ništa! Ja neću da je spašavam od Milovana. Ne boli me više ništa. Ti ako si takav kaži, ako nisi nemoj - rekla je Milosava.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić