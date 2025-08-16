AKTUELNO

Zadruga

Gore Šimanovci: Ivan otkrio da je Jelena abortirala par puta, ona mu zauzvrat nikad brutalnije udarila na očinstvo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Aleksandru Nikolić, Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića

- Jelena da li se čuješ sa Marijom i Miljanom? - upitao je Darko.

pročitajte još

Sad je sve jasno! Palo žestoko raskrinkavanje Milovanovih namera prema Aleksandri, ona pokušala da preokrene situaciju! (VIDEO)

- Da, čujemo se s vremena na vreme. Rekle su mi da je on u depresiji i to se vidi, ovo je nasilno pokazivanje neke sreće. Čula sam i da je pozajmio pet hiljada dinara, a čovek bez zuba i kuće ne može nikog da degradira. Pomozite mu, ljudi mi kažu da je u kliničkoj depresiji - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' su tebi argumenti i činjenice što si u odnosu sa Marijom i Miljanom? - upitao je Ivan.

- Argument je da nisi roditelj svom detetu - rekla je Jelena.

- Vau kakav argument - rekao je Ivan.

pročitajte još

Strah koju mi je uterala u kosti, nikada neću zaboraviti: Aleks progovorila o žestokim sukobima s Jelenom, pa otkrila da li je tužila! (VIDEO)

- Daj sestri pola stana - rekla je Jelena.

- Debilušo, ona ima svoj stan. Ja sam otac dvoje dece, a ti majka nisi nikome - rekao je Ivan.

- Ti nisi roditelj i nisi monstrum, a da ne pričamo o tvojoj ćerki koju nisi video deset godina. Uplati joj nekad 100 E, a da se ne treseš dok ne uplaćuješ - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde su tvoja deca? - upitao je Ivan.

- Ne želim da ih imam - rekla je Jelena.

pročitajte još

REPETIRALI VREĐALICU: Ivan Marinković jedva dočekao gledateljkino uništavanje njegove bivše žene, pa dolio ulje na vatru! (VIDEO)

- Što si išla u Manastir kod oca Milana? - upitao je Ivan.

- Odvratan si, ti sopstvenu ćerku deset godina nisi video. Od sramote ne čestitaš ni rođendan sinu i ćerki. Daj Bože da se ovakvi monstrumi ne ostvare kao roditelji - rekla je Jelena.

- Ona je ocu Milanu plakala i molila ga da joj pomogne da ostane trudna i da joj oprosti što je bila grešna u tom smislu - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si ljudski monstrum - rekla je Jelena.

- Ti si abortirala više puta i to sa ljudima sa kojima nisi htela da imaš decu, a sa mnom s kojim si htela si išla u Manastir i plakala - rekao je Ivan.

pročitajte još

Njena porodica je morala da rasproda svo imanje u Leskovcu... Ivan Marinković osporio Jeleninu kupovinu stana u Beogradu, ona ga jednom rečenicom demo

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#Pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Rođeno dete te ne voli: Jelena nikad brutalnije ponizila Ivana, udarila mu na očinstvo! (VIDEO)

Domaći

AU, KAKVO PREPUCAVANJE! Gastoz brutalno pogodio Matejin ego, pa zauzvrat dobio poniženje Anđele! (VIDEO)

Domaći

OBELODANIO SVE: Ivan Marinković otkrio da je Jelena abortirala TRI PUTA - zbog ovoga ne može da ima decu! (VIDEO)

Zadruga

Ivan i Jelena sve bliži: Pobegli od svih, da li je pomirenje na pomolu? (VIDEO)

Domaći

Prizor koji je Ivan Marinković mogao samo da sanja: Miljana Kulić ga dočekala u studiju, pa prolila reku suza u ime starih vremena! (VIDEO)

Zadruga

Karić promenio taktiku: Priznao da žali Anđelu kao nikad niko, ona menja boje poput semafora! (VIDEO)