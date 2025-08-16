Gore Šimanovci: Ivan otkrio da je Jelena abortirala par puta, ona mu zauzvrat nikad brutalnije udarila na očinstvo! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Aleksandru Nikolić, Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića.

- Jelena da li se čuješ sa Marijom i Miljanom? - upitao je Darko.

- Da, čujemo se s vremena na vreme. Rekle su mi da je on u depresiji i to se vidi, ovo je nasilno pokazivanje neke sreće. Čula sam i da je pozajmio pet hiljada dinara, a čovek bez zuba i kuće ne može nikog da degradira. Pomozite mu, ljudi mi kažu da je u kliničkoj depresiji - rekla je Jelena.

- Je l' su tebi argumenti i činjenice što si u odnosu sa Marijom i Miljanom? - upitao je Ivan.

- Argument je da nisi roditelj svom detetu - rekla je Jelena.

- Vau kakav argument - rekao je Ivan.

- Daj sestri pola stana - rekla je Jelena.

- Debilušo, ona ima svoj stan. Ja sam otac dvoje dece, a ti majka nisi nikome - rekao je Ivan.

- Ti nisi roditelj i nisi monstrum, a da ne pričamo o tvojoj ćerki koju nisi video deset godina. Uplati joj nekad 100 E, a da se ne treseš dok ne uplaćuješ - rekla je Jelena.

- Gde su tvoja deca? - upitao je Ivan.

- Ne želim da ih imam - rekla je Jelena.

- Što si išla u Manastir kod oca Milana? - upitao je Ivan.

- Odvratan si, ti sopstvenu ćerku deset godina nisi video. Od sramote ne čestitaš ni rođendan sinu i ćerki. Daj Bože da se ovakvi monstrumi ne ostvare kao roditelji - rekla je Jelena.

- Ona je ocu Milanu plakala i molila ga da joj pomogne da ostane trudna i da joj oprosti što je bila grešna u tom smislu - rekao je Ivan.

- Ti si ljudski monstrum - rekla je Jelena.

- Ti si abortirala više puta i to sa ljudima sa kojima nisi htela da imaš decu, a sa mnom s kojim si htela si išla u Manastir i plakala - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić