Grčki lekar Siniši spasio život, pa jednom rečenicom rasplakao Srbiju: Mi smo braća, ja bratu nisam nikada ništa naplatio

Kada krenemo na godišnji odmor obično strepimo da ne dođe do neke nepredviđene situacije koja bi mogla da nam upropasti letovanje i izbije dodatni novac iz džepa, međutim, ako do toga i dođe trudimo se da upamtimo samo lepa iskustva koja smo tamo doživeli i kući se vratimo puni pozitivnih utisaka.

Takva je priča i jednog srpskog turiste, Siniše, koji je usred godišnjeg odmora završio u bolnici, a ono što je tamo doživeo morao je da podeli sa svima. Svoje iskustvo i zahvalnost jednom grčkom doktoru Siniša je opisao u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

"Da podelim jedno lepo iskustvo... koliko lepo može da bude. Dan pre odlaska na more mi je pukao zub, okrnjilo se parče zbog kamena u pirinču jednog retorana u Beogradu. Nije ništa bolelo i naravno, budala, odlučim da ću se time pozabaviti po povrtaku. U Sivoti sve ok... 10 dana... Na Lefkadi prvi dan počne da boli, i da ne bi porodici i sebi i prijatelju koji je došao iz Atine upropastio jos 4-5 dana druženja, u apoteci nakupujem lekove protiv bolova. Pošto u životu NIKADA nisam bio kod lekara, niti imam karton negde... Uzimao sam ih čim me zaboli i verovatno sam preterao. U kombinaciji sa suncem i lekovima, jutros dok sam pravio kafu je sa mene počeo da curi znoj u neverovatnim količinama i počela su da mi klecaju kolena. Legao sam 10 minuta i kao sve je ok... Međutim prijatelj i moja supruga su insistirali da odem do lekara jer mi se to nikada ranije nije dešavalo (važim za bika u porodici)", piše Siniša.

Pristao je i otišao u urgentni centar, znajući da mu je putno osiguranje već isteklo.

"Odemo do Lefkade do bolnice u urgentni, objasni moj prijatelj sve šta se desilo i odmah me prime tamo na krevet, urade rapid test, i onda redom krvna slika, EKG, pritisak, rendgenski snimak grudnog koša... Uz priču ja im isto objasnim o čemu se radilo pošto uglavnom osoblje zna engleski... I da se bavim sportom tri puta nedeljno i da je zbog glupavog zuba itd... Stigli rezultati svega... Sve perfektno, pritisak 82/122, otkucaji 55, krvna slika perfektna sem CRP jer je zub već malo otekao i organizam je počeo da se bori sa upalnim procesom. Kaže doca meni: "Ma kao trkački konj si, nemoj samo da preteruješ sa suncem, pij vode dosta i kad dođeš kući odmah reši taj zub kod svog stomatologa". Uzeli su mi podatke iz pasoša pre toga svega, osiguranje je isteklo pre 2-3 dana jer nismo ni bili sigurni da ćemo ići posle na Lefkadu...", piše turista.

Posle neophodnog medicinskog tretmana, Siniša je zatražio račun, a odgovor lekara ga je ostavio bez teksta.

"I kad mi je dao gomilu rezultata i poželeo sve najbolje ja pitam koliko i gde da platim pošto osiguranje ne važi više... Kaže on meni: "Serbia... Belgrade... Red Star, Partizan, Olimpijakos, Pao... Mi smo braća, ja bratu nisam nikada ništa naplatio, uživaj i sretno!" I ja ostanem bez teksta... Zahvalim mu se mnogo i kažem da ću ga posetiti sledeći put kad dođemo, a on mi kaže: "Ne moraš meni ništa da učiniš, učini nekom drugom i sve će biti ok!". Pozdravismo se i Marius i ja sedosmo u auto. Ja pod utiskom... Ne znam šta me je snašlo. Tako da, naravoučenije... Nema odlaganja lekara čak ni dan pred odmor i ima ljudi među ljudima još uvek!", zaključio je Siniša dodajući da se poseti lekaru usred letovanja nikako nije nadao, a kamoli ovakvom gestu lekara u stranoj zemlji.