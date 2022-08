Francuski predsednik Emanuel Makron upozorio je Francuze da se svet suočava sa velikim promenama i da dolazi kraj obilja i bezbrižnosti, a sve zbog ozbiljnih kriza od Ukrajine, do niza klimatskih promena sa kojima se suočavamo.

Profesor dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strateški marketing, rekao je za Pink da je Makron bio optimističniji u predizbornoj kampanji, a da se sad uklapa u opštu sliku u čitavom svetu, a to je neka vrsta varednog stanja. Na krizu usled pandemije korona virusom, nadovezala se ekonomska kriza odnosno pad ekonomskih aktivnosti, zatim i kriza u Ukrajini...

- Sedamdesetih godina se odustalo od takozvanog zlatnog standarda, da moneta mora da ima tu zlatnu podlogu. Ali postoje određeni pariteti između zemalja i njihovih valuta. Ovo je vreme inflacija i ja bih rekao da ne može da se kupi isto sa tim novcem, rastu cene energenata, hrane, sirovina i jednostavno dolazi do osiromašenja. Prognoze su dosta loše - rekao je stručnjak za strateški marketing.

- Ekonomija je jedna nežna i osetljiva aktivnost na koju svaka vrsta poremećaja bitno utiče. I zato je većina zapadnoevropskih zemalja pred recesijom, uključujući i Francusku. Makron je otvoreno svojim građanima rekao da je kraj obilju i bezbrižnosti, da bi oni smanjili svoja očekivanja u pogledu svog ekonomskog položaja - kazao je Rabrenović.

Novinar Zoran Vitorović rekao je da je važno posmatrati malo unazad i diskusiju koja se vodila na Svetskom ekonomskom forumu 2010. godine gde su mnoge stvari tematizovane, a da mi izlazimo iz krize u krizu.

- Prelazimo na digitalne stvari, imamo potpuno novu perspektivu, čak se preko 5g mreže testira prenos osećanja na daljinu. To rade Amerikanci. Profesor iz Velike Britanije je ugradio sebi čip u levu ruku, svojoj ženi u desnu ruku i ona je otišla u Njujork, pije vruću čokoladu, on oseća koja vrsta čokolade, koji je ukus. A sad idemo dalje, kao što je drugi sagovornik rekao, da tehnologija je otišla ispred nas. Znači ekonomija koju mi imamo se svodi na laž, prevaru... Šta je berza? To je prevara - istakao je Vitorović.

Autor: J. Đ.