NEVREME PONOVO TURNJI SRBIJOM: Tokom dana i 32 stepena, ali predveče sledi totalni preokret

I danas temperatura iznad 30 stepeni, a po podne i krajem dana osveženje, ali će se i dalje zadržati sparno vreme.

Ciklon iznad Mediterana šalje oblake na Balkan. Oblaci sa Jadrana popodne će zahvatiti jugozapad Srbije, a do večeri nevreme će stići i do severa zemlje donoseći kišu i pljuskove.

Pretežno sunčano i veoma toplo. Naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će posle podne zahvatiti južne i zapadne predele, uveče i tokom noći proširiće se i na ostale predele, a suvo vreme zadržaće se samo u istočnoj Srbiji.

Vetar slab promenljiv. Uveče u skretanju na slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

Zbog pljuskova i grmljavine u većem delu Srbije na snazi je žuti meteo-alarm.

U ponedeljak promenljivo oblačno i nestabilno mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Očekuje se i kratkotrajna pojava grada i pojačanog vetra.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

Slično vreme i u utorak. Promenljivo oblačno i toplo mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni.

