Branko Ružić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, poželeo je svim đacima, nastavnicima i vannastavnom osoblju srećan početak nove školske godine.

- Ukupno 1829 škola, otpočelo je danas školsku godinu na jedan svečan način, i to intoniranjem himne Bože pravde. To je bio slučaj i prošle godine, međutim, ove godine je to i normirano zakonom - rekao je Ružić

Kako kaže, smatra da je to naš i odnos građana i građanki Srbije prema simbolima naše države, grbu, zastavi i himni.

- Mislim da je to zaista važno sa identitetskog aspekta. Deca su entuzijastična, vratili su se u školske klupe. Mislim da ih očekuje proces sticanja novih znanja, karijernih opredeljivanja, maštanja, svima želim puno sreće i da na neki način svi izbegnemo ono što smo imali u prethodnom periodu, od korone do lažnih prijavljivanja o postavljenim eksplozivnim napravama - rekao je Ružić.

Kako kaže, nada se da će Vlada i država kao i do sada donositi prave odluke i da ćemo izaći sa svim eventualnim situacijama na kraj.

Kada je u pitanju epidemiološka situacija, Ružić kaže da će se ona pomno pratiti i da će oni koji treba da donose odluke to i raditi, a da će se ukoliko se ukaže potreba odlučivati do kog će se nivoa te preporuke sprovoditi.

- Zdravlje naše dece, učenika i nastavnika je na prvim mestu - rekao je Ružić.

