Načelnik Školske uprave Beograd za Pink: Školska godina pocinje regularno za 760.000 đaka

Sve je spremno za početak školske godine, koja za oko 760.000 učenika osnovnih i srednjih škola počinje regularno u četvrtak, 1. septembra, izjavio je Filipović.

Nova školska godina, uprkos dosadašnjim problemima sa koronavirusom, počeće normalno, 1. septembra, a načelnik Školske uprave Beograd Dragan Filipović nada se da će ova generacija biti prva od proglašenja pandemije koja će nastavnu godinu završiti bez produžetaka i prolongiranja raspusta ili nastave.

- Godišnji kalendar rada škole je rađen tako da sve ide po planu i programu, odnosno onako kako je sve funkcionisalo i pre koronavirusa – navodi Filipović za „Novo jutro“.

Prosvetnim radnicima u januaru povećanje od 12,5 odsto

Kada je reč o povećanju plata radnicima u prosveti, Filipović ističe da je tim ministara u prethodnom periodu imao ozbiljne i konstruktivne razgovore sa predstavnicima sindikata i po pitanju povećanja plate, i po pitanju smanjenja broja učenika u odeljenjima.

- Kada je reč o platama, Ministarstvo finansija je već izašlo sa predlogom da u januaru radnici u prosveti dobiju povećanje za 12,5 odsto. Iskreno se nadam da će sindikati prihvatiti ovu mogućnost, a zasad znamo da jedan od sindikata razmišlja o opciji štrajka od 1. septembra, ali se možda posle ove informacije ipak predomisle – kaže Filipović za Pink.

Manji broj učenika u odeljenju jeste potreba, ali pojedine škole nemaju kapacitete

Kada je reč o manjem broju učenika u odeljenju, to jeste potreba, kaže Filipović, ali prostorni kapaciteti škola u pojedinim naseljima tu mogućnost ne dozvoljavaju.

Filipović navodi da više od 60 odsto škola u Srbiji radi sa manjim brojem učenika - do 30 đaka, a da svega 1,1 odsto škola ima 30 i više od 30 učenika.

Ukoliko škola upiše 64 prvaka, ona ne upisuje 32 učenika u odeljenju, već automatski ima mogućnost da upiše tri odeljenja, i to pravo koriste škole, a Ministarstvo u tom smislu izlazi u susret.

Kazao je da pojedine škole zbog prostornog kapaciteta nisu u mogućnosti da prime novo odeljenje, ali da se u tom slučaju škola obraća Školskoj upravi koja daje saglasnost za povećan broj učenika u odeljenju.

- To je do 33 učenika i to je neki maksimum - dodao je on.

Ove godine 88.900 besplatnih udžbenika za školarce

Govoreći o besplatnim udžbenicima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja godinama unazad sprovodi ovu akciju i ona je prvenstveno namenjena učenicima iz višečlanih porodica, kao i učenicima koji se od prošle godine obrazuju po individualnom obrazovnom planu.

- Od ove godine u akciju su uključeni i darovita deca koja se obrazuju po individualnom obrazovnom planu. Mogućnost za dobijanje besplatnih udžbenika imaju i socijalno ugrožene porodice – navodi Filipović.

Ove godine obezbeđeno je 88.900 besplatnih udžbenika za sve školarce, a u Beogradu svi učenici prvog i drugog razreda dobijaju tzv. udžbeničke komplete.

- I Grad Beograd je, dakle, izašao roditeljima u susret. Inače, u Beogradu će ovog 1. septembra u klupe ući nešto više prvaka nego inače, njih 17.000 – kaže Filipović.