Ovog vikenda 4. AUTO-MOTO BERZA na Novosadskom sajm

Auto moto berza je priredba koja će biti održana četvrti put na Novosadskom sajmu od petka, 16. septembra do nedelje, 18. septembra, u Hala 1 , Hali „ Master“, Auli i na otvorenom prostoru Sajmišta. Organizatori događaja su Savez vozača Vojvodine i Novosadski sajam kao suorganizator.

Marko Topo, predsednik Saveza vozača Vojvodine koji je i organizator Auto moto berze je istakao da je sadržaj manje, više poznat. – Od test vozila, polovnih vozila naših lokalnih distributera, kompletne opreme koja podržava auto i moto svet, preko old tajmera, tjuninga, motora, kvadova i svega ostalog. Ono što je ove godine posebno interesantno je drift vožnja i to bi trebalo da bude u Novom Sadu, najkvalitetniji vozači drift vožnje, koje smo spojili sa karting trkama, što promotivnim što nekim takmičarskim. Ove godine nas očekuje mnogo ozbiljnija organizacija. Odgovorno tvrdim da ćemo mi kroz koju godinu dobiti manifestaciju koja podseća na Las Vegas, i zato će nam ovaj petogodišnji ugovor koji je potpisan sa Sajmom biti dobra podrška u svemu, dodao je Topo.

Bojan Bugarinović, koordinator kamionskog programa Auto moto berze je rekao da je njihova prošlogodišnja manifestacija pokazala veliko interesovanje kako kod gledalaca tako i kod učesnika, jer je jedina kao takva na našim prostorima.

– Cilj je da okupimo vozače kamiona, da prikažemo ta vozila, tako da ćemo ih ove godine imati oko 50 izloženih na otvorenom prostoru Sajmišta. Naš koncept je da na jednom mestu imamo mogućnost da spojimo vozače kamiona, transportna preduzeća, institucije koje se bave edukacijom tih kadrova, i iskoristimo priliku da malo porazgovaramo i uočimo probleme sa kojima se susreću, i gde će moći da se informišete o uslovima za sticanje licence vozača kamiona, takođe, biće prisutne auto-škole sa instruktorima, rekao je Bugarinović.

Član Gradskog veća za saobraćaj i puteve, Aleksandar Kravić je rekao da će Grad i dalje podržavati ovu manifestaciju.

- Mi smo na više načina podržali sve ono što se dešava na Sajmu, čak smo i doveli edukaciju naše dece, klinaca od 1. do 4. razreda osnovne škole na Sajmu iz najednostavnijih razloga, jer je tu i najbezbednije, jer autobus dovede tu decu, nema saobraćaja, a ni mogućnosti ni problema da se njima nešto desi, a Hala je dovoljna da se obavi deo praktične nastave, rekao je Kravić.

- Ono što je za nas kao organizatore jako važno da smo se opredelili da inovativne kompanije i firme, i udruženja uključimo u dešavanja, i da ih postavimo u Kalendar aktivnosti Novosadskog sajma. Mogu i da kažem da smo sa njima potpisali ugovor na pet godina i očekujemo da u narednih pet godina ova sajamska manifestacija, odnosno ovaj događaj dobije svoj pun značaj i punu dimenziju, kao što su i planirali organizatori. Ova priredba je ove godine na 16.000 m2, jedan impozantan izlagački prostor koji će biti popunjen četvorotočkašima, dvotočkašima, kvadovima, old tajmerima, kolekcionarskim primercima, opremom, a biće održano poligonsko takmičenje i izložba kamiona i opreme pod nazivom TRUCK SHOW, za koji sam dobio podatak da će biti predstavljeno više od 50 kamiona. Organizatori tvrde da će to biti domaći spektakl kakav do sada nije viđen, rekao je generalni direktor Cvetković i najavio priredbe na Novosadskom sajmu.

– Nas očekuje dosta uzbudljiva jesenja sezona. Ključni događaji ove jeseni su Sajam lova i ribolova i Sajam ekologije koji će biti održani od 28. septembra do 2. oktobra. Imaćemo priliku da prikažemo štand koji je stigao sa Svetske izložbe trofeja iz Budimpešte održane prošle godine.

Cvetković je najavio i Novosadske dane piva koji bi trebalo da budu održani u novmbru, Sajam sporta koji će biti priređen 14. oktobra uz podršku Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, novu manifestaciiju posvećenu gejmingu – Vibe factory festival (od 21. do 23. oktobra), Fashion Week, 11. dane energetike i investicija (2. i 3. novembar) kao i Međunarodni sajam turizma, koji je od ove godine samostalna priredba od 17. do 19. novembra.

Kapije Novosadskog sajma će za publiku Auto moto berze, u petak, 16. septembra biti otvorene od 12 do 18 časova. U subotu, ulaz će biti otvoren od 10 do 20, a u nedelju od 12 do 18 sati. Cena pojedinačne ulaznice je 300 dinara, u kolektivnim posetama ulaznica je 250 dinara. Za organizovane posete učenika u petak, 16. septembra, ulaz neće biti naplaćivan. Potrebno je samo unapred najaviti posetu i dostaviti spisak učenika i nastavnika, odnosno pratnje.

Prodaja ulaznica je organizovana na blagajnama Novosadskog sajma.