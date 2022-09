VREME JE KLJUČNI FAKTOR! Arizanović: U lečenju neplodnosti najvažnije je NA VREME se javiti lekaru - ovo je maksimalni period čekanja (VIDEO)

Međunarodni festival potpomognute oplodnje jedinstven je događaj na Balkanu, koji udruženje Šansa za roditeljstvo ove godine organizuje četvrti put.

Marijana Arizanović iz Udruženja "Šansa za roditeljstvo" kaže da je vreme ključni faktor u lečenju neplodnosti.

- Jako je bitno javiti se na vreme lekaru kada primetite da ne dolazi do začeća. Ukoliko šest meseci do godinu dana ne dođe do začeća potrebno je da se par javi Savetovalištu za sterilitet - istakla je Arizanović.

Nekada se, dodala je, radi o tome da je u pitanju neka bezazlena infekcija koja spečava začeće, a vremenom postaje teža za lečenje.

- Parovi su siti odlazaka u domove zdravlja i bolnice, Festival širi optimizam, i omogućava im da dobiju potrebne informacije u neformalnom okurženju - rekla je Arizanović.