Beba se ne budi samo kad je gladna: Tri pogrešna uverenja o njenom SPAVANJU koja otežavaju roditeljstvo

Prestanite da radite ove stvari i roditeljstvo će vam biti mnogo lakše.

Čini se da je bebino spavanje nešto o čemu svako ima sopstveno mišljenje, a slušanje različitih, često kontradiktornih saveta, može samo da dovede do toga da beba bude nezadovoljna.

Kako sama ne može da priča, dužnost roditelja je da usrtanove šta beba tačno želi da im poruči, šta joj smeta ili joj je potrebno.

Zato uvek poslušajte savete stručnjaka, koji će najbolje znati šta treba da uradite u datoj situaciji.

Što se samog spavanja tiče, svaka beba je različita, ali u najvećem broju slučajeva, prve nedelje bebinog života prođu u nesanici roditelja, ali i same bebe. Kako biste uspostavili normalan ritam spavanja bebe i lakše je umirili kada se probudi, neophodno je da odbacite pogrešna uverenja koja mnogi ljudi imaju o bebama.

1. Umorna beba će bolje spavati

Ovo je poprilično često uverenje, ali potpuno diskutabilno. Velika je mogućnost da će premorena beba imati veće teškoće da utone u san.

To takođe znači da neće dugo spavati. Postoje neki ključni znaci na koje treba obratiti pažnju koji ukazuju na to da je vaša beba umorna. To je borba protiv sna i kratkih dremki, ali i ako je vaša beba nervozna ili lako zaspi dok se hrani ili vozi u kolima. Svi ovi znaci ukazuju na to da je vaša beba veoma umorna.

Ukoliko nastojite da uspostavite dnevnu rutinu spavanja bebe, trebalo bi da se postarate da se beba ne umara previše u toku dana, kako ne bi bila nervozna ili dremala, što može da poremeti spavanje noću.

2. Ne smete da je budite

Ukoliko je beba prespavala celu noć, ne treba joj dopustiti da spava dugo preko dana. Kako bi noću mirno spavala, njene dnevne potrebe moraju biti ispunjene, a potreba za hranom je svakako prirodna.

Sasvim je u redu da je budite da biste je dojili.

3. Noću se budi samo zato što je gladna

Mnogi roditelji veruju da se beba budi samo ako je gladna, ali stručnjaci smatraju da to jednostavno nije tačno. Beba će uzimati hranu čak i ako nije gladna, a nakon toga će nakratko zaspati. Tako ćete ući u ciklus u kome se beba budi, vi je nahranite, ona zaspi pa se opet probudi.

Na taj način učite bebu da će dobiti hranu svaki put kada se probudi. Umesto hranjenja prilikom svakog buđenja, uspostavite ritam ishrane. Najbolje je da se o tome posavetujete sa stručnjakom.

Naravno, moguće je i da se beba probudi zbog gladi, ali neka dojenje bude poslednji korak u vašim pokušajima da je opet uspavate.

