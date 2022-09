ZIMSKE GUME OBAVEZNE OD 1. NOVEMBRA! Kazne su paprene, evo koje su cene novih i polovnih guma

Bliži se zimska sezona, a vozačima je ostalo oko mesec dana da se pripreme za nepovoljnije vremenske uslove i zamene letnje gume.

Od 1. novembra, do 1. aprila naredne godine, po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozači moraju imati sva četiri zimska pneumatika, podseća Auto-moto savez Srbije.

Ovo predstavlja ne tako mali izadatak, a cene zimskih guma dosta variraju u zavisnosti od proizvođača i veličine.

Cene zimskih guma, nove i polovne

U proseku najjeftinije nove gume su otprilike 5.000 dinara, ali one skuplje mogu koštati i više od 20.000 dinara.

Cenovnik novih guma

Zimske auto guma - 155/70R13 75T WINTER ST - 4.699 dinaraZimske auto guma - 175/65/R14 82T - 5.189 dinaraZimska auto guma - 215/60 R16 99H - 8.999 dinaraZimske auto guma - 205/55 R16 91 - 13.390 dinara

Ukoliko se odlučite za polovne gume možete znatno umanjiti trošak.

Cenovnik polovnih guma

Zimska guma 165/80 R - 132.200 dinaraZimska guma 175/65 R - 142.600 dinaraZimska guma 205/65 R - 153.200 dinaraZimska guma 225/45 R - 13.900 dinara

Troškovi vulkanizera

Treba spomenuti da kupovinom guma niste završili sa troškovima, jer morate odvesti automobil kod vulkanizera koji će ih postaviti i balansirati.

Cena zamene jedne gume je oko 450 dinara, ali se u zavisnosti od njene veličine može kretati i do 600-700 dinara najviše.

Prednosti zimskih guma

Miroslav Vujanić, profesor za saobraćaj, objasnio je za Alo.rs zašto je važno da stavite zimske gume na vreme i upozorio koliko je opasno ako to ne učinite.

1. Dublja šara

- Nikako nije dobro da se koriste letnje gume u zimksoj sezoni i obratno. Na nižoj temperaturi klasična letnja guma zimi menja svoje osobine i postaje kruta, a osim toga ni šara nije ista. Zimski pneumatici imaju dublje šare, da bi voda i sneg mogli da prolaze kroz njih, tako da sama guma dođe do podloge. Klasična guma ne može da dodiruje podlogu. Zimski pneumatik nije krut tokom niskih temperatura, lakše se savija i oblikuje prema podlozi - objasnio je on.

2. Kočioni trag

Profesor Vujanić još je upozorio i zbog čega lakše dolazi do saobraćajnih nezgoda koje mogu imati fatalne posledice.

- Upravljanje i kočenje vozilom koje nema odgovarajuće gume je otežano. Ukoliko dođe do udesa prvo što policija proverava je da li ste imali odgovarajuće gume - objasnio je Vujanović.

Kolike su kazne ako ne zamenite gume?

Zbog svega ovoga novčane kazne su rigorozne.

Kazna za vozače ukoliko nemaju zimske gume iznosi od 10.000 do 20.000 dinara, dok je kazna za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a pravnim licima od 100.000 do 800.000 dinara. Naravno, ovo se odnosi samo kada su u periodu od novembra do aprila vremenski uslovi na putu loši.