'Baka Prase je uglavnom maltretirao žene i devojke, čak i devojčice! TO MNOGO GOVORI O NJEMU!' Milovanović: To je čovek koji funkcioniše samo u virtuelnom svetu i koji je opasan po društvo! (FOTO)

Bogdan Ilić Baka Prase, rekao je direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović, samo je jedan povod za jednu širu raspravu o tome šta se dešava sa našom decom, kao i o tome koliko su naša deca nezaštićena na tom internet polju.

- Oni su bukvalno kao glineni golubovi za različite manijake, predatore, internet nasilnike. Njima se promovišu nakaradne stvari, neke vrednosti koje zapravo nisu nikakve vrednosti, promoviše se laka lova, brzi automobili, da su sve žene ološi kojima treba samo zakačiti cenu. I onda, kada vam je to dominantno na internetu za tu mladež, decu do punoletstva, to stvara niz posledica po celo društvo - rekao je Milovanović.

Kako kaže, u poslednjem slučaju koji je Pink objavio, u kojem Baka Prase maltretira dve maloletne devojčice, videli smo da se otac uključio u ceo slučaj.

- Tu je otac imao sreće da se uključio i da zna da ovaj maltretira njegove ćerke. On je čak dobio i salvu uvreda. U mnogim slučajevima roditelji nemaju tu sreću, jer deca drže sve u sebi, pate i onda odu u nešto u šta je, na primer, krenula Kika - rekao je Milovanović.

Kako kaže, videli smo i primer gde Ilić koji ima 27 godina, maltretira devojčicu koja ima 12.

Dodaje da, kada gledate te njegove snimke vidite da on kao razmisli da li je devojčica maloletna kada nešto radi, a zatim izjavi da ga baš briga i nastavi da ih maltretira.

- Koliko smo mogli da vidimo, najčešće je maltretirao devojke, žene i devojčice, što ipak govori nešto posebno o njemu. Kada sagledate celo ljudsko biće Bogdana Ilića, vidite koliko je sve oko njega prazno, koliko on nema ništa da kaže, koliko se sve svodi na hvaljenje novcem i materijalnim stvarima, a kada ga suočite sa onim što radi, on vas vređa. U dubini imamo čoveka koji malo toga zna, koji nema spoznaju o svetu, već živi u virtuelnom i fatalan je po društvo, i morao da se bavimo time kako ne bi bilo još primera kao što je Kika - rekao je Milovanović.

Marko Đedović je rekao da ako se ne drogiraš, ili ako nisi video kod Baka Praseta snimak na kom se on droga, ti bi hteo da voziš auto kao on, da voziš poršea, da zarađuješ toliki novac od You Tube-a, da komentarišeš malo zadnjicu svoje devojke sa tatom, dodaje da ako to sve ne radiš, smatraju da nisi IN.

Kako kaže, to je model koji se deci prodaju na ulici.

Milovanović je rekao da je to što on radi često zamena za ljubav, roditeljsku brigu, kod njega je sve fejk, osim poršea koji je na lizning.

- Čak je i njegovo izražavanje pokazatelj njegovog neobrazovanja. On nema ni jedan argument, svaku rečenicu završava samo vređanjem na račun fizičkog izgleda - rekao je Milovanović.

Kako kaže, to što radi sa maloletnicama je za svaku moguću osudu, posebno u vreme kada imamo veliko nasilje nad ženama, kada je u ovoj godini ubijeno 22 žene.

- Država treba da reaguje prema njemu kao i svako drugi, on ne sme da bude izuzet. Ono što su radili Dafina i Jezda u banci, on radi na Internetu, svesno vara ljude i tera ih da daju pare - rekao je Milovanović.

Kako kaže, sve radi smišljeno u cilju ostvarivanja materijalne koristi.

